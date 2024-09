Giulia Pari ha vinto l’argento ai Mondiali di braccio di ferro

Come lei (quasi) nessuna: bicipiti e tricipiti d’argento per Giulia Pari, laureatasi vicecampionessa ai Mondiali di braccio di ferro che si sono appena tenuti in Moldavia.

A Chisinau

A destra Giulia Pari con la medaglia d'argento © www.giornaledibrescia.it

Emulando quanto fatto agli Europei di maggio a Bratislava, la carpenedolese a Chisinau ha ceduto solo a Barbora Bajciova nella finale valida per la categoria Senior donne +90 kg -braccio destro. Ormai sulla cresta del movimento da tempo, la stessa slovacca si è poi imposta anche con il sinistro, mentre la nostra portacolori si è fermata «solo» al quarto posto. Pari ha ricevuto i meritati complimenti dai compaesani e dall’Amministrazione comunale e per lei il dente non appare troppo avvelenato: «Chiaro che la vittoria avrebbe avuto un sapore diverso, ma sono comunque felicissima - dice sorridendo l’atleta . Dopo la precedente esperienza da dimenticare nel 2022 in Turchia ad Antalya, stavolta puntavo al podio: il secondo gradino per me è un risultato davvero strepitoso, in un 2024 da incorniciare. Un grazie enorme va a chi mi ha sostenuto e spronato a dare il massimo».

In paese

In paese lo striscione per Giulia © www.giornaledibrescia.it

Il tifo sfegatato ha coinvolto davvero tutta la comunità, che ha voluto abbracciare l’atleta al suo rientro a casa. «Tu per noi sei la numero uno», recita lo striscione appeso sopra la macelleria di famiglia in via Corradini, dove la 29enne lavora.

«Pur regalandomi tante soddisfazioni, per ora l’armwrestling è solo una bella passione, che spero si diffonda sempre più sul territorio - specifica la ragazza, che in passato ha messo in mostra il proprio talento anche in tv nel talent show «Tu si que vales» -. Pratico questo sport a livello agonistico dal 2020 e cerco di migliorarmi giorno dopo giorno con la speranza di gareggiare in eventi internazionali sempre più stimolanti, come il torneo East vs West».

L’allenamento

Pari affina la tecnica e le tipologie di prese in palestra, e preziosi si rivelano gli allenamenti con gli Over Mas Brescia, la squadra di braccio di ferro fondata da Cristian Guatta, 21 volte campione italiano e fresco del titolo tricolore a squadre.

Al successo dell’atleta di Carpenedolo ha contribuito anche l’amico Manuel «Roccia» Battaglia, che non è però riuscito a brillare nell’ultima manifestazione iridata, conclusa con un settimo posto. Pur amareggiato, nessun dramma per l’allevatore 35enne di Lonato la cui carriera rimane costellata di successi. Oltretutto per il gardesano c’è un costante aumento di popolarità, visto il crescente successo che sta ottenendo sui social al grido di «Ciao amici del colesterolo» e «Ecco la forza di Zeus».