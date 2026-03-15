Giornale di Brescia
Abbonati
StorieBassaBassa

Il mitico Typhoon rivive a 40 anni dalla chiusura

Giulia Bonardi
Tra festa e memoria, per raccontare pagine della storia musicale e sociale, a Gambara è stata organizzata una serata sabato 18 aprile
La discoteca Typhoon è stata attiva a Gambara dal 1980 al 1987 © www.giornaledibrescia.it
La discoteca Typhoon è stata attiva a Gambara dal 1980 al 1987 © www.giornaledibrescia.it
AA

A quasi quarant’anni dalla chiusura, rivive il Typhoon, tra festa e memoria, per raccontare pagine della storia musicale e sociale che hanno acceso i riflettori sul paese della Bassa: è questo uno dei significati della serata annunciata dal Circolo Arci di Gambara (via Marcolini 1d), in programma per sabato 18 aprile e che già sta facendo parlare, attirando numerosi appassionati e nostalgici.

«Alle radici del suono. La musica che ha raccontato un’epoca»: questo è il titolo dell’appuntamento, che è tributo e racconto nello stesso tempo.

Negli Anni Ottanta

La discoteca Typhoon è stata attiva a Gambara dal 1980 al 1987: «In un’epoca in cui le sonorità afro, funky ed elettroniche erano ancora territorio di ricerca e sperimentazione, il Typhoon divenne un punto di riferimento per una generazione di giovani, che si spostavano da tutta la regione e non solo, per ascoltare musica diversa, nuova, internazionale – approfondisce Dario Rubessi, del direttivo dell’Arci di Gambara, annunciando anche gli ospiti della serata –. Dalle 21 circa, in console, ci saranno due protagonisti di quella stagione: Beppe Loda, figura centrale nella diffusione della cultura afro in Italia, e Tosi Brandi Claudio, noto come Tbc».

Ma l’appuntamento partirà prima e non sarà soltanto musicale: ci sarà una mostra di dischi in vinile e dalle 19 interverrà anche lo scrittore bolognese Andrea Castagnini, autore di «I ragazzi del Columbus» e «Le nostre strade».

Sempre dalle 19, sarà operativo il servizio cucina. Tra l’incontro e la seconda parte della serata, non mancherà altra musica.

Sulla scena musicale

«Rileggere oggi l’esperienza del Typhoon significa anche interrogarsi sul ruolo che la provincia ha avuto e può ancora avere nella produzione culturale – chiude Rubessi –. Lontano dai riflettori delle metropoli, in spazi apparentemente marginali, nascevano linguaggi che avrebbero influenzato intere scene musicali». L’ingresso è gratuito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TyphoonGambara
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario