Un libro racconta i 300 anni di storia della famiglia Zaninelli

Ci sono incontri famigliari che vanno oltre una semplice rimpatriata. Sono appuntamenti con la memoria, con le proprie radici, con quelle storie che rischiano di sbiadire se nessuno decide di raccoglierle e tramandarle.
È quello che è accaduto domenica scorsa alla Cantina Spensierata di Monterotondo, dove circa settanta componenti della famiglia Zaninelli si sono ritrovati per celebrare un traguardo speciale: trecento anni di storia familiare racchiusi in un libro nato da anni di ricerche, documenti e testimonianze.
La giornata
L’emozione era palpabile. Volti che si conoscevano appena, altri che si rivedevano dopo molto tempo, generazioni diverse accomunate da un cognome e dalla curiosità di scoprire il cammino percorso dai propri antenati. Una giornata fatta di racconti, fotografie, ricordi e sorrisi, nella quale il passato è tornato a vivere attraverso le persone che oggi ne custodiscono l’eredità.
Il volume
Il volume, intitolato «Incontro degli Zaninelli - 300 anni di storia», è il frutto dell’impegno di un gruppo di cugini che ha scelto di intraprendere un lungo percorso di ricerca genealogica. Consultando antichi registri parrocchiali, archivi ecclesiastici e documenti storici, hanno ricostruito non soltanto un articolato albero genealogico, ma soprattutto le vicende umane di una famiglia contadina come tante, capace però di raccontare uno spaccato della storia del nostro territorio.
In quelle pagine scorrono le vite di uomini e donne che hanno affrontato guerre, difficoltà economiche, cambiamenti sociali e migrazioni, senza mai perdere il valore del lavoro e della famiglia. Una storia che da Monterotondo, ha superato anche i confini italiani: alcuni rami degli Zaninelli emigrarono in Argentina, dove ancora oggi il ricordo della famiglia è vivo, tanto che una scuola porta il nome di suor Maria Lina Zaninelli, testimonianza di un’eredità che continua a parlare anche a migliaia di chilometri di distanza.
Ad ogni nucleo familiare è stata consegnata una copia del libro, dove leggere il racconto di persone, sacrifici, speranze e legami, che il tempo non è riuscito a spezzare da tramandare nel tempo.
Nuovi incontri
La giornata ha permesso nuovi incontri, il confronto di ricordi e la scoperta di parentele spesso sconosciute, un modo concreto per rafforzare quel senso di appartenenza che nasce dalla consapevolezza di condividere una storia comune. Il risultato è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Parrocchie di Erbusco, di San Giorgio a Villa Pedergnano, di Bornato e dell’Archivio Vescovile, che hanno consentito la consultazione dei registri storici indispensabili per ricostruire tre secoli di vicende familiari.
In un tempo in cui tutto sembra consumarsi rapidamente, per gli Zaninelli la giornata di domenica non è stata soltanto la presentazione di un libro: è stata la dimostrazione che le radici, anche dopo trecento anni, continuano a unire persone, storie e destini.