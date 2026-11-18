Ha cercato persone disperse tra le macerie, affrontato terreni impervi e scenari di valanga, viaggiato in elicottero per raggiungere le zone più difficili. E, una volta tornato in caserma, ha trovato anche il modo di rubare un'intera crostata, tradito soltanto dalle briciole rimaste sulla testa e sui baffi. Dopo otto anni di servizio e 114 interventi, Fly, cane da ricerca dei Vigili del fuoco di Brescia, va in pensione. Ha 11 anni e alle spalle una carriera che lo ha portato a intervenire anche in alcune delle emergenze più drammatiche del Paese.
Certificato nel 2018, al termine di un corso di nove settimane, Fly è entrato nella componente cinofila del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, partecipando da allora alle operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse.
Tra gli interventi più significativi c'è quello successivo al crollo del Ponte Morandi a Genova, nell'agosto del 2018. Ma il suo lavoro lo ha portato anche in montagna, tra le macerie degli edifici e in luoghi difficilmente raggiungibili, dove è stato necessario trasportarlo in elicottero.
Non sono mancati i momenti di pericolo. Durante la ricerca di una persona dispersa in provincia di Varese, Fly è precipitato in un dirupo, finendo in un torrente. È stato ritrovato più a valle, dopo un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Non sono mancate neppure le simpatiche marachelle: come quella volta – raccontano i colleghi – in cui riuscì a mangiare un'intera crostata, tradito soltanto dalle briciole rimaste sulla testa e sui suoi baffi.
Ora, a 11 anni, è arrivato il momento del riposo. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia ha voluto ringraziare Fly e il suo conduttore per la dedizione e il contributo offerto in questi anni.
Centoquattordici interventi, otto anni di servizio e una crostata rubata.