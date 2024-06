Felipe Sodinha è l’undicesimo ospite del video podcast «Terzo tempo»

Felipe Monteiro Diogo, al secolo Felipe Sodinha, in arte Genio da Bola, è un calciatore brasiliano di ruolo fantasista, anno 1988, classe «tanta». Ma tanto è anche l’amore che ha lasciato nel cuore dei bresciani che tutt’ora quando lo incontrano per strada chiedono foto e autografi: con la maglia delle Rondinelle Felipe ha infatti scritto diverse pagine di grande calcio, sfiorando la Serie A e regalando magie ai tifosi.

Tifosi che non lo hanno mai dimenticato, che gli hanno scritto messaggi dopo il ritiro, che seguono ancora le sue prodezze, che hanno esultato con lui il mese scorso alla conquista della Serie D con Ospitaletto e che, dal prossimo settembre, potranno ammirare a Offlaga quel mancino che tanto li ha fatti sognare.

Chi è Felipe Sodinha

Felipe è un giocatore che ha sempre fatto parlare il campo, ma che non si è mai nascosto nemmeno fuori dal rettangolo verde e ai microfoni di Terzo Tempo si è raccontato a 360 gradi, dall’arrivo in Italia a soli 19 anni tra mille difficoltà al Triplete col Cast Brescia, passando per vittorie e sconfitte di una carriera martoriata dagli infortuni e da qualche scelta sbagliata di troppo.

C’è stato modo di parlare anche del momento buio coinciso con l’addio al calcio a soli 27 anni, una scelta difficile e presa per i tanti, troppi infortuni e interventi subiti, ma anche condizionata dalla mancanza di persone intorno a lui che potessero aiutarlo davvero in quel periodo. Ma la sua è una parabola di crescita, e di rinascita. Dopo l’addio c’è stato il ritorno sul terreno di gioco, grazie alla fede in Dio e grazie all’incontro con sua moglie, che lo ha spronato ad essere un uomo migliore e con cui ha coronato un altro suo sogno: una famiglia a cui dedicarsi e a cui dare tutto ciò che lui non ha avuto durante la sua vita e la sua carriera.

Felipe è l’undicesimo ospite di «Terzo Tempo», il nuovo progetto di video podcast del Giornale di Brescia: dodici puntate, dodici settimane e dodici atleti che hanno animato o animano tuttora il panorama sportivo bresciano.