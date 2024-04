Dodici atleti bresciani si raccontano in «Terzo Tempo», il nuovo video podcast del GdB

Dai campi di calcio in sintetico della provincia fino al parquet tirato a lucido del PalaLeonessa, passando per le piste da sci della Val Camonica, la terra rossa del tennis cittadino e le corde tese del ring: a partire da domani, giovedì 4 aprile, inizia il viaggio di «Terzo Tempo», il nuovo progetto di video podcast del Giornale di Brescia, disponibile sul sito web del GdB e sulle pagine social della testata.

Dodici puntate

Dodici settimane, dodici puntate e dodici atleti che animano o hanno animato il panorama sportivo bresciano, che ogni giovedì si racconteranno davanti alle telecamere a trecentosessanta gradi per far conoscere agli spettatori la persona dietro lo sportivo.

Gli ospiti racconteranno quindi la loro carriera: gli inizi, i dubbi, i sacrifici, gli infortuni, i pregiudizi da combattere, le gioie e i dolori e le luci e le ombre di una vita dedicata allo sport. Come ogni terzo tempo che si rispetti, però, ci sarà spazio anche per momenti di convivialità, affinché gli atleti si presentino in tutte le loro sfaccettature, raccontando delle passioni fuori dallo sport, delle loro ambizioni per il futuro, dei loro sogni e dei consigli che sono in grado di dare oggi a chi si approccia oggi per la prima volta ad una carriera di questo tipo.

I protagonisti

Grazie alle storie di mostri sacri della città come l’ex Rondinella Marco Zambelli o la campionessa di sci Nadia Fanchini, delle giovani promesse come Gloria Stuani ed Enrico Vecchi, dell’olimpionica Valentina Iseppi e di tanti altri, «Terzo Tempo» traccerà un affresco del mondo sportivo all’ombra del Cidneo attraverso le parole dei suoi protagonisti.

Il progetto, curato dai collaboratori di sport e provincia Carloalberto Bozzoni, Alessia Tagliabue e Francesco Venturini, è nato da una forte passione condivisa per lo sport e per raccontare storie. Da tifosi in primis, e utenti di nuovi mezzi per la narrazione della dimensione sportiva poi, «Terzo Tempo» nasce come una miscellanea di tutti questi fattori: uno strumento giovane, fresco, moderno e nuovo per inquadrare il panorama professionistico bresciano.