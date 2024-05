Dalla fantasia dei Quaglia Games ecco un gioco da tavolo «bresciano»

Alessandro Muscillo è uno dei docenti della Scuola Internazionale di Comics di Brescia. Lo scorso anno, un po’ per caso, con una delle classi del suo corso di illustrazione digitale ha creato un gruppo particolarissimo, appassionato di giochi da tavolo, che è riuscito, alla fine, a produrre veramente un gioco di carte. Si intitola «Quella volta che»: Dal Negro e Tambù, in coproduzione, l’hanno messo in vendita dopo che l’anno scorso Quaglia Games – questo il nome del gruppo sopracitato – ha vinto una Game Jam durante il ComiCon di Bergamo.

Com’è nata l’idea

«Il mio corso – racconta Muscillo – riguarda l’illustrazione. Tra gli studenti ce n’erano alcuni appassionati sì di disegno, ma anche di giochi di società. Proprio un annetto fa ci fu il ComiCon a Bergamo. Di solito è Napoli ad ospitarlo, ma in occasione di Capitale della Cultura avevano deciso di promuovere anche l’edizione orobica. In quell’occasione fecero una Game Jam, ovvero un concorso live per game designer. Gli iscritti, con un kit di partenza, dovevano creare un gioco. In dotazione c’erano 100 carte. Il gruppo Quaglia Games l’abbiamo fondato per provarci ed è andata decisamente alla grande: abbiamo passato le selezioni e infine vinto. In giuria c’era anche Emilia Dal Negro, dell’omonima azienda. Terminato il ComiCon ha preso in mano il gioco e l’ha pubblicato, come da concorso. Quest’anno abbiamo quindi lavorato al gioco di carte occupandoci anche e soprattutto della parte grafica e illustrativa».

Il gioco «Quella volta che» realizzato dal gruppo bresciano

Il gioco

Da qualche giorno «Quella volta che» è in vendita sui canali della Dal Negro: è «un gioco leggero, da fare con gli amici, per persone che si conoscono o si stanno conoscendo. Di fatto – aggiunge ancora Muscillo – è un party game comunicativo in cui si raccontano storie accadute, si ride e si cerca di indovinare i finali».

La presentazione ufficiale sarà tra una ventina di giorni a Bergamo, ma a Brescia ci saranno due occasioni per poterci giocare in anteprima: l’1 e il 2 giugno i Quaglia Games saranno in Castello per la fiera Cosplay&Comics mentre sabato 15 giugno, durante l’evento «Essere pro a Brescia» della Scuola Comics di Brescia, proporranno una sessione di gioco.

Oltre a Muscillo, direttore creativo, la squadra è composta da Agnese Campedelli (alla comunicazione) e Daniele Bodei (direttore marketing). «Dopodiché ci sono Fabio Bonù, studente di illustrazione digitale e concept art; Erica Caravaggi, illustratrice molto forte nell’iper-realismo e nella grafica; Adriana Riccardi, la più giovane del gruppo e con ottime doti comunicative social (Quaglia Games ha anche la sua omonima pagina Instagram). Infine, a completare il gruppo, c’è Anna Dossi, concept artist».