Dai cantieri ai panini giganti: la svolta di Massimo Mazzucchelli

Flavio Archetti

La decisione del 40enne dopo un grave incidente che l’ha costretto per più di 50 giorni in ospedale. Ora a Monte Isola si occupa di street food

Massimo con parte della sua famiglia - © www.giornaledibrescia.it

Dai cantieri edili allo street food il passo non è stato breve e tanto meno indolore. Massimo Mazzucchelli, un 40enne di Monte Isola a cui non mancano idee, iniziativa e senso di responsabilità verso la sua numerosa famiglia, l’ha compiuto l’anno scorso pieno di entusiasmo, spinto dal destino e da un grave incidente con il trattore nel campo di casa che gli è costato tanta sofferenza e ferite gravi, ma per fortuna non la vita. E allora la vita Massimo l’ha ringraziata gettandosi a capofitto in u