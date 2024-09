Da Brescia al Kilimangiaro, una vetta conquistata in coppia

Stefano Orsi e Paola Bergamaschi lo scorso agosto hanno raggiunto la cima più alta del continente africano: il loro racconto

2 ' di lettura

Stefano Orsi e Paola Bergamaschi sulla vetta del Kilimangiaro

Ai bresciani e alle bresciane che hanno conquistato la vetta del Kilimangiaro quest’estate si sono aggiunti due nuovi nomi: Stefano Orsi e Paola Bergamaschi. L'avventura di sette alpinisti valtrumplini in cima al Kilimangiaro La storia Stefano è nato in Valtrompia, è cresciuto a Bovegno e da qualche tempo vive in città. Da quando è abbastanza giovane pratica l’alpinismo, passione che condivide con la sua ragazza Paola, trentunenne originaria di Salò. L'avventura di sette alpinisti valtrumplini i