Da Brescia agli Usa, raccontando la cucina indiana sui social

Nada El Khattab

Nato in città e studente di Ingegneria in UniBs, Nehal Uddin ha conquistato i cuori e le tavole di migliaia di bresciani anche con un e-commerce di spezie

2 ' di lettura

Nehal Uddin prepara ricette indiane sui social

Un ragazzo e la sua cucina. Mani che impastano roti, il pane indiano, preparano un mango lassi e versano tè chai. E un accento squisitamente bresciano. Il suo motto? «In India non si mangia solo pollo al curry». Così Nehal Uddin, giovane italo-indiano, ha conquistato i cuori e le tavole di migliaia di bresciani, e non solo. In rete Nato a Brescia, Nehal è cresciuto a polenta e spiedo. La Leonessa è la sua terra, ne conosce e ne apprezza ogni tradizione culinaria. Da pochi mesi, però, ha iniziato