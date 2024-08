Ci sono anche 3 bresciani in corsa per il titolo di «Più bello d'Italia»

Tre giovani bresciani sono stati selezionati per concorrere alla fascia del «Più bello d’Italia 2024»: Nicolase Michael Zamboni di Montichiari e Lorenzo Eugenio Landino di Brescia, questo fine settimana, sfideranno ad Alassio gli altri finalisti per aggiudicarsi il titolo del concorso di bellezza che verrà assegnato domenica 25 agosto.

Nicolas, Michael e Lorenzo hanno infatti superato le selezioni del Veneto che hanno visto la promozione di sette giovani su venticinque. La bellezza bresciana, oltretutto, ha sbaragliato la concorrenza accaparrandosi due gradini del podio: Nicolas è arrivato secondo, mentre Michael terzo. I due monteclarensi di, rispettivamente, 19 e 18 anni, sono cugini, hanno entrambi il pallino per la moda ed erano alla loro prima partecipazione a un concorso simile.

Nicolas, che ha ottenuto l’argento del secondo posto, a proposito di medaglie, è uno sportivo: «Sono un pallavolista di serie B, ma sin da bambino ero ammaliato dal mondo delle sfilate, delle fotografie e ora mi interessa soprattutto quello della sponsorizzazione: vorrei, da sportivo, diventare anche sponsor-immagine di brand - ci racconta-. Il concorso ha previsto una presentazione generale da parte nostra e poi, appunto, sfilate in vari outfit (casual, elegante, costume da bagno). Sono contento per questo risultato inatteso».

La finale si terrà il 25 agosto - © www.giornaledibrescia.it

In questa passione sono sostenuti, oltre che dai familiari, anche dalle fidanzate che erano con loro a Rosolina Mare il 17 agosto, quando hanno conquistato i gradini del podio: «Sono le nostre fan numero uno e saranno con noi anche venerdì, sabato e domenica ad Alassio, per le finali del titolo “Il più bello d’Italia””, dice Nicolas. »Abbiamo partecipato per cogliere l’occasione di seguire una nostra passione, per divertirci e per fare un’esperienza diversa: non pensavamo di classificarci- commenta Michael -. Con lo stesso spirito parteciperò alla finale».

Lorenzo, di 20 anni, conosceva già, invece, il mondo dei concorsi di bellezza e ne ha già vinti alcuni (come Mister Model 2022); uno, inoltre, lo ha vinto di recente (Mister Aurelia, il 12 agosto) e si è classificato sesto alle selezioni del «Più bello d’Italia»: «Ho tantissime passioni, fra cui la moda, lo spettacolo, la Tv; ad ogni modo, se avrò spazio in questi settori, mi piacerebbe utilizzare la mia visibilità per aiutare gli altri, ad esempio sul fronte dell’autostima - ci dice -. Sono una persona empatica e la mia vocazione è l’aiuto, infatti ho svolto il test per accedere a un’università medico-sanitaria».

Dunque, da venerdì 23 agosto, i tre bresciani saranno ad Alassio per la finalissima del concorso e si vedrà se fra di loro verrà «incoronato» il più bello d’Italia 2024.