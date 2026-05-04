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La rocambolesca storia della pianta antizanzare nata nella Bassa

L’inventore Giovanni Ambrogio prima fu pioniere della coltivazione di kiwi. Oggi il figlio Marino ha creato un estratto repellente ecologico che ha conquistato il Kazakistan
Elisa Rossi

Elisa Rossi

Giornalista

Marino Ambrogio con le catambre © www.giornaledibrescia.it
Marino Ambrogio con le catambre © www.giornaledibrescia.it

Tutto è cominciato nella Bassa dall’amore per la terra, da un’innata curiosità e dalla sete di provare per imparare. Prima pioniere della coltivazione dei kiwi in Italia, oggi secondo paese produttore mondiale dopo la Cina e prima della Nuova Zelanda, e poi della Catambra, l’eredità di Giovanni Ambrogio, oggi portata avanti dal figlio Marino, è pronta ad arricchirsi di un altro capitolo. Vent’anni dopo il brevetto europeo numero 2006011 che ha protetto la Catambra di Ambrogio, pianta caduca caratterizzata dal contenuto di catalpolo quattro volte superiore al normale. Da qui l’effetto repellente sulle zanzare.

Dall’estratto, ora, è stata creata una linea repellente ecologica che è in attesa della certificazione di Presidio medico chirurgico dal Ministero e ha attirato a Leno anche esperti dal Kazakistan.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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