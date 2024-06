«Casa Base», la terza puntata del video podcast di Young Caritas Brescia

Giovani, servizio, volontariato, rete e accompagnamento. Queste le cinque punte della stella che illumina il cammino di «Young Caritas Brescia», l’associazione che da anni fa squadra con Editoriale Bresciana per informare le nuove generazioni sui valori della condivisione e dell’aiuto reciproco. Dopo i racconti dei ragazzi del servizio civile andati in onda l’anno scorso sui canali di Teletutto, quest’anno il progetto è tornato sugli schermi con 5 video podcast dal titolo «A Tuttotondo».

Programma che si appresta al giro di boa, nuovamente in onda mercoledì 12 giugno. A intrattenere il pubblico c’è l’ormai consolidato duo formato il conduttore di Teletutto Davide «Brio» Briosi e Diego Mesa, responsabile di Young Caritas Brescia. Ospite della terza puntata Zakaria, uno studente di economia e gestione aziendale dell’Università di Brescia.

La terza puntata

Il canovaccio dell’episodio è basato sul racconto di «Casa Base. Vicinato Solidale per giovani», uno spazio abitativo dedicato a ragazzi maschi studenti, lavoratori e/o legati alla tutela minori con età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il progetto è nato 3 anni da Young Caritas grazie alle collaborazioni con «Opera Pavoniana», istituto che si occupa dell’accoglienza di minori nelle comunità educative e con l’associazione «Società San Vincenzo De Paoli Conferenze centrali di Brescia», attiva nel campo dell’aiuto delle persone in difficoltà. La prima ha messo a disposizione educatori qualificati a disposizione dei soggetti tutelati, la seconda la struttura situata in via Gabriele Rosa 1.

Come spiega Zakaria nel video podcast, lo spazio abitativo è diviso in due spazi. Quello A, composto da 3 minialloggi dotati di camera, cucina e bagno indipendenti destinata a giovani appena usciti dalle comunità e quello B, un’unità abitativa con spazi comuni e camere singole per studenti o lavoratori. Il giovane parla poi della sua esperienza lontano da casa. Inoltre, espone lo scopo dell’iniziativa, volto alla convivenza civile e alla vita autonoma e di come ha conosciuto questo progetto.

Le prossime due puntate andranno in onda il 17 e il 24 giugno all’interno del programma «Teletutto-Racconta». Per avere maggiori informazioni sui progetti di Young Caritas Brescia si può consultare il sito www.caritasbrescia.it, nella sezione dedicata alle proposte dei giovani.