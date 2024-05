«A Tuttotondo», storie di Young Caritas Brescia: il video podcast su Teletutto

Giovani, servizio, volontariato, rete e accompagnamento. Sono queste le cinque punte della stella che illumina il cammino di «Young Caritas Brescia», l’associazione che da anni fa squadra con Editoriale Bresciana per informare le nuove generazioni sui valori della condivisione e dell’aiuto reciproco. Dopo i racconti dei ragazzi del servizio civile andati in onda lo scorso anno su Teletutto, il progetto torna con 5 video podcast dal titolo «A Tuttotondo».

La prima puntata

Le voci e i volti che racconteranno ogni puntata – per un totale di cinque uscite – sono quelle del conduttore di Teletutto Davide «Brio» Briosi e del responsabile di Young Caritas Brescia Diego Mesa. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista della prima uscita, andata in onda lunedì 27 maggio durante la trasmissione «Teletutto Racconta» (canale 16 del digitale), che potete rivedere in cover a questo articolo.

La prima puntata è stata dedicata alla presentazione del progetto. «“A Tuttotondo” vuole essere uno spazio aperto per i giovani con idee – ha raccontato Diego Mesa -. Il nome evoca l’idea di voler guardare il nostro mondo a 360 gradi, dai progetti ai punti di vista dei volontari, per approfondire tutte le diverse sfaccettature di Young Caritas Brescia».

«Nel corso delle puntate tratteremo i temi della case base, per abitare al meglio una comunità; degli approdi, ovvero dei laboratori per contrastare ciò che fa male alla società; dei campi di servizio a chilometro zero, per venire incontro alle necessità delle persone fragili e lo Young Caritas Lab, lo spazio dove vengono messe in mostra le idee dei ragazzi, come quella del podcast appunto» ha spiegato il responsabile di Young Caritas Brescia. E conclude: «Ho avuto il privilegio di conoscere i ragazzi che saranno ospiti prossimamente. Mi aspetto che restino semplicemente loro stessi: noi abbiamo dato loro uno spazio e sicuramente riusciranno a tirare fuori qualcosa di bello».

Le prossime puntate

Le prossime puntate del video podcast andranno in onda il 3, il 12, il 17 e il 24 giugno su Teletutto all’interno del programma «Teletutto Racconta». Per maggiori informazioni sui progetti di Young Caritas Brescia si può consultare il sito www.caritasbrescia.it, nella sezione dedicata alle proposte dei giovani.