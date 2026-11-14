Vino e emozioni, le 10 esperienze in cantina da fare in autunno a Brescia

Per conoscere un vino, qualche volta conviene cominciare a occhi chiusi. Altrove servono un pennello, un vecchio attrezzo agricolo o tre bottiglie della stessa etichetta, nate in anni diversi. Nelle cantine bresciane la degustazione prende strade che portano dentro il lavoro, la storia e il paesaggio da cui arriva ciò che abbiamo nel bicchiere.
Il terreno da esplorare è ampio: secondo la Camera di commercio, in provincia sono 770 le imprese registrate nella coltivazione di uve da vino, con 1.984 addetti. Ecco dunque una selezione non esaustiva di dieci esperienze da fare in autunno, scelte tra le proposte raccolte da Visit Brescia, che permettono di avvicinarsi a questo mondo dal Garda alla Valle Camonica, attraverso Franciacorta, Montenetto e colline dell’hinterland. Anche senza un diploma da sommelier.
Guarda a Muscoline
Alla Guarda di Muscoline si indossa una benda. La famiglia Negri propone cinque calici, ciascuno accompagnato da un sottofondo musicale: senza poter guardare il colore del vino o leggere l’etichetta, l’attenzione si concentra su profumi, sapori e suoni. Che cosa riconosciamo davvero? E quanto ci lasciamo guidare da ciò che sappiamo già di una bottiglia? L’assaggio diventa un modo per mettere alla prova le proprie impressioni. Salumi, formaggi, confetture e olio del Garda completano la degustazione.
San Michele a Capriano del Colle
Un’etichetta tutta da inventare aspetta invece gli ospiti della cantina San Michele, a Capriano del Colle. Si dipinge a mano, per applicarla alla bottiglia da portare a casa, dopo una degustazione che aiuta a distinguere profumi e sapori e a ragionare sugli abbinamenti a tavola. Sul retro trovano posto le informazioni sul vino e sull’imbottigliamento. Il pennello arriva alla fine: prima bisogna conoscere ciò che la bottiglia contiene.
Montonale a Desenzano
Da Montonale, a Desenzano, sul tavolo finiscono sei vini. Sono tre annate per ciascuna di due etichette di Lugana, da confrontare in quella che gli appassionati chiamano una «verticale». L’idea è semplice: assaggiare lo stesso vino prodotto in anni diversi, cercare ciò che si ritrova e ciò che cambia. La famiglia Girelli accompagna prima nei luoghi della produzione, tra acciaio, rovere e anfore di ceramica; poi, nella sala affacciata sui vigneti, il confronto passa ai calici. È un’occasione per soffermarsi sulle differenze che una bottiglia, bevuta da sola, difficilmente potrebbe raccontare.
Peri Bigogno a Castenedolo
A Castenedolo vale la pena fermarsi anche davanti agli scaffali. Libri, fotografie, attrezzi e oggetti formano la biblioteca e il museo del vino della famiglia Peri Bigogno, attiva dal 1946. Il percorso segue le trasformazioni di un’azienda partita dal vino sfuso e attraversa gli ambienti della cantina, prima della degustazione. I documenti e gli strumenti raccolti aggiungono alla visita la storia di un mestiere, dei suoi cambiamenti e delle persone che lo hanno praticato.
Ricci Curbastro a Capriolo
Chi è curioso di questo passato trova molto da esplorare a Capriolo. Il Museo agricolo e del vino di Ricci Curbastro, inaugurato nel 1986, conserva migliaia di oggetti legati al lavoro nei campi. Ci si ferma davanti agli attrezzi, si scopre a che cosa servivano, poi si entra nei locali di produzione per conoscere i processi da cui nascono Franciacorta e Curtefranca.
Il museo e la cantina sono due parti della stessa visita: gli assaggi arrivano dopo aver incontrato anche un po’ della fatica che precede il vino.
Contadi Castaldi ad Adro
Ad Adro, negli spazi oggi occupati da Contadi Castaldi, un tempo si producevano mattoni.
L’antica Fornace Biasca ha cambiato mestiere e il suo recupero è parte del racconto proposto agli ospiti. Tra le sale di lavorazione si scoprono le fasi del metodo Franciacorta e la trasformazione di un edificio industriale in cantina. La degustazione di quattro vini conclude un percorso nel quale anche l’architettura merita attenzione.
Corte Fusia a Coccaglio
Per capire Corte Fusia bisogna guardare al Monte Orfano. I suoi suoli rocciosi e argillosi sono il punto di partenza della visita a questa cantina di Coccaglio, ospitata in una corte del Seicento. Si parla dei terreni e dei vini che ne derivano, poi si segue il metodo classico tra vasche di vinificazione e locali di affinamento, fino alla degustazione. Se il meteo lo consente, una passeggiata su richiesta lungo i vigneti permette di osservare da vicino la collina.
Lazzari a Capriano del Colle
Il lavoro prima della vendemmia occupa buona parte del racconto di Davide e Giordano Lazzari, a Capriano del Colle. Sono loro ad accompagnare gli ospiti tra i filari e in cantina e a spiegare le scelte della famiglia sull’agricoltura biologica. Secondo la filosofia aziendale, la qualità dell’uva si costruisce soprattutto in campo; alle lavorazioni successive spetta il compito di conservarne le caratteristiche. La degustazione, insieme a salumi e formaggi locali, arriva al termine di un percorso che invita a prestare attenzione anche a ciò che accade quando i grappoli sono ancora lontani dalla maturazione.
Cantine Bignotti a Piamborno
In Valle Camonica il rapporto con la terra si fa più ripido. Il 70% di pendenza, superato da alcuni vigneti terrazzati raccontati dalle Cantine Bignotti, a Piamborno, aiuta a immaginare quanto sia impegnativo coltivare su questi versanti. La visita affronta produzione e imbottigliamento, ma lascia spazio anche alle domande di chi si avvicina al vino: come riconoscere un profumo, quale nome dargli, perché scegliere un bicchiere anziché un altro. Prove di olfatto e piccoli confronti accompagnano gli assaggi, con il paesaggio di montagna a spiegare il contesto in cui quei vini nascono.
E la visita non finisce in cantina. Il percorso prosegue nel parco già appartenuto all’avvocato Maffeo Gheza, fino alla cascata del torrente Davine.
Good Food Good Mood in Valtènesi
Per l’ultima proposta si torna sul Garda, dove la vite divide le colline con l’ulivo. Il tour di Good Food Good Mood in Valtènesi dedica tempo a entrambi: una visita al frantoio a Puegnago, l’assaggio degli oli e una tappa in una cantina biodinamica, con degustazione di Chiaretto e Groppello. Il pranzo al lago completa la giornata. È un percorso che allarga lo sguardo dalle bottiglie alle altre produzioni che convivono nello stesso paesaggio e si ritrovano sulla tavola gardesana.
La selezione termina qui. Ma il ventaglio completo lo si può trovare nella sezione esperienze di Visit Brescia, con contatti, periodi di disponibilità e indicazioni pratiche.
Visitatori
Ma chi varca le porte delle cantine? Una fotografia arriva dall’Osservatorio dello stesso ente: nelle recensioni e nelle tracce digitali sull’enoturismo, aggiornate al 19 ottobre 2026, le coppie rappresentano il 46,8% e le famiglie il 28,8%. I dati descrivono chi lascia una testimonianza online, dunque non l’intero pubblico delle cantine, ma offrono un’indicazione su chi sceglie di dedicare al vino una parte del proprio viaggio.
«La sfida è fare in modo che chi arriva per conoscere i nostri vini scelga di fermarsi più a lungo, scopra altre destinazioni della provincia», osserva il presidente di Visit Brescia Eugenio Massetti. Da una degustazione possono nascere una cena, un pernottamento, una visita con una guida. Nell’ospitalità rurale bresciana si contano 224 agriturismi e 293mila presenze nel 2025: numeri dell’intero comparto agrituristico, sul quale possono ricadere anche i benefici di un viaggio cominciato dalla curiosità per un vino. Da un’esperienza in autunno.