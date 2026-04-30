Calisthenics endurance, il bresciano Alfano è campione del mondo

Certe vittorie arrivano improvvise, inaspettate; e sorprendono perfino chi le conquista. È il caso di Simone Alfano, 23 anni, bresciano di Isorella, che il 18 aprile scorso a Colonia, in Germania, ha scritto una pagina memorabile dello sport emergente, laureandosi campione del mondo di calisthenics endurance, disciplina che mette alla prova forza, resistenza e controllo attraverso esercizi ad alta intensità eseguiti a corpo libero.