Calisthenics endurance, il bresciano Alfano è campione del mondo

Certe vittorie arrivano improvvise, inaspettate; e sorprendono perfino chi le conquista. È il caso di Simone Alfano, 23 anni, bresciano di Isorella, che il 18 aprile scorso a Colonia, in Germania, ha scritto una pagina memorabile dello sport emergente, laureandosi campione del mondo di calisthenics endurance, disciplina che mette alla prova forza, resistenza e controllo attraverso esercizi ad alta intensità eseguiti a corpo libero.
Un anno fa la sua avventura finì ai quarti di finale, un traguardo importante che però aveva gli ha lasciato in bocca il retrogusto amaro delle occasioni sfumate. La realizzazione del suo sogno pareva distante, quasi fuori portata. Oggi, invece, tutto è cambiato: con un oro mondiale nella cornice della Calisthenics Cup del Fibo, la più importante vetrina europea del settore.