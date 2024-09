Augusto Pasini agli Emmy Awards: «I miei gnocchi un piatto da star»

Lo chef di «Hill Colle» di Erbusco cucinerà al gran galà a Los Angeles, primo italiano in 76 edizioni

4 ' di lettura

Augusto Pasini sarà agli Emmy Awards © www.giornaledibrescia.it

Erbusco-Los Angeles: volo diretto. Senza scali: dal territorio alla scena internazionale. Con la sfida, il compito, la soddisfazione di poter trasformare «gli gnocchi di patate alla plancha in salsa Franciacorta e tartufo nero» in un piatto da e per le star. Domani a Los Angeles va in scena la cerimonia per l’assegnazione degli Emmy Awards - gli Oscar della tv - e c’è chi, però, comunque andrà, la sua «statuetta» l’ha già vinta: si tratta dello chef del ristorante di Erbusco «Hill Colle» (curios