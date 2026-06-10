Armocromia, funziona o è solo una moda? «Il colore è anche psicologia»

Primavera, estate, autunno e inverno da molto tempo non sono più solo semplici stagioni. «Sei un inverno profondo», «sei un'estate soft», «sei una primavera assoluta»: frasi che in passato avrebbero fatto alzare ben più di un sopracciglio, mentre oggi non spaventano più. Sì, perché questa si chiama armocromia e ha convinto milioni di persone che il modo in cui ci vestiamo non è solo una questione di gusto, ma anche di scienza del colore.
Cos’è l’armocromia
L'armocromia, come suggerisce il nome (dal greco «harmonia», armonia e «chroma», colore) è lo studio dell’armonia cromatica applicato alla persona. In sostanza, si analizzano i colori naturali di un individuo: tono della pelle, colore degli occhi, dei capelli, delle sopracciglia, persino dei denti. Poi si incrociano questi elementi con la teoria del colore per capire quali tonalità valorizzano davvero chi li indossa. Nell’era dei filtri e dell’intelligenza artificiale, esistono già app e tool online che promettono di farlo in pochi secondi, selfie alla mano. Ma c'è una differenza tra un algoritmo e una professionista con anni di studio e un occhio allenato a cogliere le sfumature che nessuna intelligenza artificiale può ancora notare.
«L'armonia cromatica si studia dal 1700, da Newton», spiega Alessandra Raza, consulente d'immagine e armocromista bresciana. «La vedi nell'arredamento, nel design, nella moda, nell’arte. L'armocromia è semplicemente lo studio della colorimetria applicato alla consulenza d'immagine».
Per capire il concetto, Alessandra usa un esempio visivo concreto: «Immaginiamo un paesaggio autunnale, con fogliame arancione e tonalità calde. Se in mezzo a tutto questo si mette una casetta fucsia, l'occhio la rifiuta. Non c'è armonia cromatica. Lo stesso accade quando una persona indossa colori non in sintonia con i propri colori naturali». Sì, perché sottolinea Alessandra: «Il colore è anche psicologia. Pensiamo al cinema: spesso se un personaggio sta vivendo un periodo di forte stress o di lutto viene vestito con il colore opposto alla propria palette cromatica, proprio per farlo sembrare ancora più stanco, triste e cupo».
Come funziona
Il sistema più diffuso divide le persone in quattro grandi famiglie cromatiche, ispirate alle stagioni. La Primavera è calda e luminosa, chiaro e dorato, occhi chiari o verdi, capelli dal biondo al castano caldo. La palette include pesca, corallo, verde acqua e oro chiaro. L'Estate è fredda e sfumata, incarnato rosato o beige freddo, occhi grigi o azzurri, capelli cenere; palette rosa antico, lavanda, grigio perla, azzurro polvere. L'Autunno è caldo e profondo, incarnato olivastro o dorato, occhi verdi, nocciola o ambra, capelli dal rosso al castano scuro; colori ruggine, terracotta, verde muschio, bronzo. L'Inverno è freddo e contrastato, incarnato molto chiaro o scuro, occhi scuri, capelli quasi neri; bianco puro, nero, bordeaux, blu notte, fucsia acceso. Ogni stagione si articola in sottogruppi: profonde, brillanti, soft, calde o fredde.
«Quando si viene in consulenza – continua Alessandra – con dei teli specifici andiamo a provare la temperatura, vediamo se i colori naturali della persona sono caldi o freddi, chiari o scuri, brillanti. Infine, viene assegnata la palette cromatica. Poi si è liberi di seguire il proprio gusto o stile personale: una consulenza di stile e immagine vera e propria».
«Sì – sostiene Alessandra – l'armocromia è una moda esplosa soprattutto con la pandemia, ma in realtà si studia da tanti anni all'estero. Possiamo vederlo bene in televisione o nel look dei politici. Il blu comunica autorevolezza, il nero sofisticazione, il viola altre sfumature. Anche a Brescia l’armocromia è molto ben vista. È un servizio per idee regalo o da fare in coppia. La clientela è per lo più donne tra i 35 e i 45 anni. Alcune vogliono solo sapere la propria stagione, altre vogliono riscoprirsi e sentirsi più sicure di sé. «Lo faccio per vocazione», ammette Alessandra. «Ho visto ragazze timide sbocciare dopo una consulenza».
Analisi dell’essenza e personalità
L'armocromia oggi si sta evolvendo verso l’analisi dell'essenza: colorimetria, morfologia e caratteristiche della personalità in un unico percorso. I colori giusti devono rispecchiare l’essenza naturale della persona. Una persona vivace reggerà tinte accese; una più riservata troverà armonia in palette sobrie. «Non si tratta di imporre regole – spiega Alessandra – ma di far sì che colore, forma e personalità arrivino insieme».
Con il boom dei social, molti praticano armocromia senza formazione solida. «Chi si rivolge a qualcuno di impreparato torna a casa con consigli sbagliati e un’idea distorta della disciplina». Una consulenza base costa 100-150 euro, includendo teli cromatici, analisi dei colori e palette personalizzata; i pacchetti completi con studio delle essenze e dello stile hanno costi maggiori. «Un investimento da fare una o due volte nella vita», conclude Alessandra, già al lavoro su pacchetti uomo: «I colori hanno una stagione, ma non hanno genere».