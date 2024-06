«Approdi», la seconda puntata del video podcast di Young Caritas Brescia

Giovani, servizio, volontariato, rete e accompagnamento. Queste le cinque punte della stella che illumina il cammino di «Young Caritas Brescia», l’associazione che da anni fa squadra con Editoriale Bresciana per informare le nuove generazioni sui valori della condivisione e dell’aiuto reciproco. Dopo i racconti dei ragazzi del servizio civile andati in onda l’anno scorso sui canali di Teletutto, quest’anno il progetto è tornato sugli schermi con 5 video podcast dal titolo «A Tuttotondo».

La seconda puntata

La seconda uscita, trasmessa lunedì 3 giugno su Teletutto, ha avuto come ospite la pedagogista di Young Caritas Brescia Carla Lojacono. Ad accompagnarvi in questo viaggio, il conduttore di Teletutto Davide «Brio» Briosi e Diego Mesa, responsabile di Young Caritas Brescia.

Nel corso della puntata, è stato presentato uno dei percorsi dedicati ai giovani, «Approdi». Nato nel 2018 in forma sperimentale, questo progetto ha coinvolto nel giro di 5 anni più di 10.300 ragazze e ragazzi di scuole e oratori. I temi trattati sono la cittadinanza digitale, l’accoglienza di migranti e lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di sviluppare un pensiero critico tra i giovani attraverso le riflessioni collettive. Corso che ha portato gli alunni a realizzare anche diversi reel per Instagram riassuntivi dell’esperienza, con i migliori video che sono stati scelti per un contest con «Brio» in veste di giudice.

Le prossime puntate del video podcast andranno in onda il 12, il 17 e il 24 giugno all’interno del programma «Teletutto-Racconta». Per avere maggiori informazioni sui progetti di Young Caritas Brescia si può consultare il sito www.caritasbrescia.it, nella sezione dedicata alle proposte dei giovani, o tramite i profili social.