Amine, l’hair stylist valsabbino che ha conquistato Londra

«Ho sempre seguito il lavoro di Sam attraverso i social – spiega lo studente –. Il suo stile inconfondibile mi ha affascinato da subito, influenzando il mio cammino formativo. Così, quando ho saputo del concorso, ho deciso di partecipare, inviando le fotografie di alcune delle mie creazioni, ideate durante le ore di laboratorio previste dal programma scolastico». Una decisione quanto mai azzeccata: tra gli oltre sessanta giovani in gara, Amine è risultato il vincitore.

«È stata per me una grandissima emozione – confessa –. Quasi non riuscivo a crederci. Anche perché il premio consisteva nell’invito a frequentare gratuitamente un corso tenuto da Sam nella sua scuola londinese, la Rascals Education Academy».

Così, Amine Chafiki è partito in queste settimane da Sabbio Chiese, dove abita con la famiglia, per la capitale britannica.

In Inghilterra

Qui c’è stata per lui una vera e propria full immersion nel mondo dell’hair fashion ad alto livello: un’esperienza straordinaria, che certo non dimenticherà.

«Sono rientrato da Londra sentendomi profondamente arricchito – osserva –. Non solo: ciò che ho imparato lì mi ha dato la giusta carica, convincendomi ancor di più che sia questo per me il percorso professionale da intraprendere. Ora mi aspettano gli esami per concludere il ciclo scolastico: subito dopo, quindi già nei mesi estivi, ho in previsione di tornare in Inghilterra per perfezionarmi ulteriormente, proseguendo quanto iniziato. Il mio sogno? Ricalcare un giorno le orme di Rascals, formare una mia accademia dove insegnare a mia volta i segreti dell’arte dell’acconciatura».

Una soddisfazione, la sua, condivisa da tutta la famiglia della Scar, a cominciare dalla docente Sara Lazzarini e dai compagni di classe. «Siamo molto felici per questo riconoscimento, più che meritato – dichiara la direttrice dell’istituto volcianese Camilla Lavazza –. Amine è senza dubbio uno dei nostri studenti di maggior talento ed è bello che le sue qualità siano state premiate. La nostra scuola è orgogliosa di lui».