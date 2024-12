A Gargnano una delle coppie più longeve d’Italia: Menèc e Cinsièta 200 anni in due

Angelo, detto Menèc, il compleanno lo festeggia il 30 novembre. La moglie Cinzia, conosciuta come Cinsièta, dovrà attendere il 6 dicembre per torta e candeline. Fin qui nulla di strano, tranne che si tratta di una delle coppie tra le più longeve d’Italia: 200 anni in due. Menèc Zanini ha compiuto ieri 101 anni. Cinsieta, invece, è di due anni più giovane e ne farà 99. Abitano a Navazzo, frazione collinare di Gargnano da dove si ammirano il lago di lago Garda quasi per intero e il monte Baldo fa da sfondo.

Il segreto di Angelo

Angelo Zanini è stato sportivo e lo è tutt’oggi. Iscritto al Gs Montegargnano, sodalizio che organizza in estate la «Diecimiglia del Garda» - partecipa ogni anno alla Caminàa, la gara sociale tra i borghi di Navazzo.

Una vita non monotona la loro: Menec sino ai 18 anni ha lavorato in campagna col papà. «Ha fatto il contadino - sottolinea la moglie -. Poi la guerra a Pantelleria», sino a quando gli inglesi non lo hanno fatto prigioniero portandolo a Roma a lavorare; e «qui ha fatto il meccanico» aggiunge il figlio Maurizio. Dopo la liberazione ha lavorato in Valvestino e in Svizzera per costruire dighe. Poi il rientro a casa. Poi altre tappe lavorative come quella al cotonificio di Campione del Garda e, infine, alla fabbrica che produce coltelli a Navazzo.

«Da 41 anni papà è in pensione. È una roccia» dice compiaciuto il figlio.

Il segreto? «Amo camminare. Stare all’aria aperta tra i campi e le colline di Navazzo» svela Angelo spiegando che il camminare «è l’elisir della lunga vita».

Ieri a pranzo c’è stata la grande festa con familiari e amici; in mattinata, a sorpresa, ha ricevuto la visita del sindaco Giovanni Albini che gli ha portato gli auguri dell’intera comunità.

Fiocco rosa a Briano

Dal più anziano alla più giovane: Briano, frazione montana che oggi conta 10 residenti, accoglie Adelaide, dopo 17 anni senza fiocchi alle porte. Orgogliosi mamma Simona Cozzaglio e papà Nicola Tavernini. Una frazione, questa, isolata da un paio di mesi per una frana, che ha precluso il passaggio di auto e persone.