Volley serie C, come è andata la seconda giornata

La seconda giornata della pallavolo lombarda di serie C regala la vittoria all’Iseo nel derby femminile con il Valsabbia (3-0). Nel maschile invece c’è festa per quasi tutte le bresciane in campo.

Volley femminile

Nel femminile, la Leonessa Iseo resta a punteggio pieno. Il derby con Valsabbia non ha disatteso le aspettative della vigilia. Le due squadre si equivalgono, a fare la differenza è l’esperienza nelle fasi finali a favore dell’Iseo che con Raza (tra le migliori in campo) capitalizza le occasioni che le si presentano (28-26, 25-22, 25-19). Molto bene le sebine nella fase di difesa e contrattacco, mentre il Valsabbia di Francesco Franceschini è molto solida in tutti i fondamentali.

La formazione iseana - © www.giornaledibrescia.it

Prima vittoria invece in campionato per il Collebeato che ha la meglio sul Gussola per 3-0, con una prova lineare e con pochi errori che permette alle bresciane di chiudere con i parziali di 25-21, 25-23, 25-17. Nonostante la sconfitta, la Beretta Valvolley di Giovanni Ghilardi ha fatto un buon passo avanti contro Capergnanica (1-3). Le cremonesi sono una formazione esperta, ma nonostante questo soffrono l’intraprendeza delle triumpline nel primo set, che si impongono 31-29. Capergnanica riesce a prendere il controllo del gioco nei restanti parziali (16-25, 13-25, 17-25), ma le bresciane escono a testa alta dal contronto. Cade per 3-0 invece il Millenium contro Vescovato.

Volley maschile

Nel maschile, vola l’Azzano Mella che con la seconda vittoria consecutiva è a punteggio pieno. I bresciani si impongono a Opera per 3-1, giocando in modo travolgente i primi due parziali (16-25, 13-25). Nonostante un buon vantaggio nel terzo set i ragazzi di Luciano Fumagalli si fanno rimontare, perdendo ai vantaggi (27-25). Ma l’Azzano, trascinato da Paracchini (26 punti), non si lascia sorprendere nel quarto, vincendo 26-24.

Vincenti anche i giocatori del Valtrompia - © www.giornaledibrescia.it

Imbattuta resta anche il Valtrompia, che all’esordio casalingo travolte 3-0 il malcapitato Scanzo Ranica (25-22, 25-14, 25-13). Ottima prestazione per i bresciani con Cogliati e Agnellini recuperati, un Grezzi top scorer con 11 punti, e una buona prova dei centrali. I Lupi dopo un primo set in equilibrio riescono a imporre il proprio gioco nei restanti parziali.

Festeggiamenti per la squadra del Villanuova - © www.giornaledibrescia.it

Dopo il rinvio della settimana scorsa, inizia con una vittoria sul campo della Bocconi Milano la stagione della Tecnoace Villanuova per 3-1 (25-23, 18-25, 25-15, 25-23). Buona prova di squadra per il Villanuova in difesa, ricezione (81%) e in attacco (47%). Meno bene in battuta (21%) e a muro (5 punti). Vittoria meritata con il libero Rizzetti (87%) e Togni (87%) ottimi in ricezione. Bene in attacco Tonni (10), Biemmi (16) e Marga (17).

L’unica sconfitta è quella di Montichiari a Vizzolo per 3-0 (25-16, 25-12, 25-16).

Le classifiche

CLASSIFICA FEMMINILE: Iseo, Capergnanica, Vescovato, Bolgare 6; Collebeato 4; Credara, Medole 3; Valsabbia, Martinengo 2; San Lazzaro 1; Vizzolo, Gussola, Valvolley, Millenium 0.

CLASSIFICA MASCHILE: Azzano Mella, Cisano, Merate 6; Valtrompia 5; Pizzighettone, Villanuova, Vizzolo 3; Bocconi 2; Almevilla, Gorlago 1; Opera, PowerVolley, Scanzo, Montichiari 0.