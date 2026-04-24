Volley: capolavoro Valsabbina, vince 3-1 a Padova, finale alla bella

Capolavoro Valsabbina Millenium Brescia. In gara-2 per la promozione nella serie A1 femminile di volley, con le spalle al muro dopo aver perso il primo match in casa con Padova, si impone 3-1 sul campo delle venete al termine di un match giocato alla grande e rimanda quindi il verdetto alla bella.

Appuntamento ora per gara-3 a Montichiari lunedì alle 20: dal match del PalaGeorge uscirà il nome di chi seguirà Talmassons in A1.

Grande prova di Brescia nel suo complesso che non si fa prendere dall’ansia di dover vincere, con Parrocchiale e Amoruso una spanna sopra tutte.

Il match

Il primo set vede un sostanziale equilibrio e quando una delle due formazioni prova ad andare avanti, l’altra è pronta a ricucire lo strappo. Si arriva sul 24-23 con Padova al servizio e con le mani di Bovo che a muro regalano il parziale alle padrone di casa.

Il secondo set parte con la Valsabbina che non sembra subire il colpo tanto è vero che il primo vero allungo è di Brescia (8-12). Padova però si rianima e piazza il contro break (16-14), prima di allungare (19-17) con Fiorio che chiude un super recupero difensivo.

Il muro di Brescia però funziona proprio nel momento giusto (Modestino sul 19-19, Amoruso per il 20-22), ma con tre set point a disposizione alla Valsabbina viene il braccino e tornano ad aleggiare i fantasmi. Padova da 21-24 rimonta e pareggia, poi un errore di Esposito sommato alle infine difese di Parrocchiale regalano a Brescia parziale e parità.

La svolta

Valsabbina parte convinta anche nel terzo set mentre Padova inizia a sbagliare qualcosa di più (3-6 dopo il muro della premiata ditta Prandi-Michieletto, 3-7 con time out delle padrone di casa). Con l’errore di Bovo Brescia allunga fino al 10-3 e l’inerzia della partita è tutta di colore giallo e nero (si arriva anche sul 7-16), mentre coach Sinibaldi prova a rivoluzionare il sestetto cercando forze dalla panchina. I muri di Modestino e Amoruso sono il preludio alla chiusura del parziale in favore delle ospiti: la firma (25-16 Valsabbina) arriva con un altro errore di Bovo.

Avanti due set a uno Brescia vola sull’onda dell’entusiasmo e scatta anche nel quarto parziale (4-7, 6-11) con Padova che comunque cerca le forze per stare in partita (9-12). Brescia non si fa intimorire però e ancora una volta dice grazie alle difese di Parrocchiale e al braccio di Amoruso per mantenere le venete a distanza (13-20).

Il muro di Olivotto vale il 22-16 Brescia, una devastante Amoruso mette a terra il punto 23, Padova ha l’ultimo sussulto (20-23) , l’errore di Bozzoli al servizio regala quattro match point alla Valsabbina. Chiude Olivotto con un primo tempo e il tocco del muro (21-25). Vince Brescia 3-1, come aveva fatto Padova in gara-1. Appuntamento lunedì alle 20 al PalaGeorge di Montichiari per la resa dei conti.