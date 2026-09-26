Volley B1 femminile: Torbole Casaglia punta a una salvezza tranquilla

Giovane, in potenza, e con tanta voglia di regalarsi e regalare una bella stagione. A meno di un mese dall'inizio del campionato di B1 femminile di volley (si parte il 17 ottobre) il Torbole Casaglia si è presentato ai propri sostenitori nel municipio di casa, accolto della sindaca Roberta Sisti e dell'assessore allo Sport Alessandro Cazzago, che non hanno mancato di incoraggiare la squadra in vista delle nuove sfide.
Obiettivi
«Quest’anno abbiamo una rosa molto rinnovata, con tre sole atlete reduci dalla scorsa stagione, e molto giovane, ma con grande talento – ha precisato la confermata coach Irene Favero –. Dovremo capire il campionato, studiarlo, imparare dagli avversari, un passo alla volta, senza fretta e senza spaventarci di fronte alle difficoltà. Ci sono delle buonissime premesse, il tessuto è fertile e sono molto contenta. L'obiettivo è la salvezza tranquilla».
A vestire i gradi da capitana sarà Rossella Severi: «Siamo una squadra unita, giovane – ha puntualizzato, nel dirsi grata della fiducia riposta nei suoi confronti - che, con pazienza, troverà il ritmo migliore per portare a casa più soddisfazioni possibili».
Sforzi premiati
«La B1 è il nostro punto più alto, vertice a cui le nostre giovani possono ambire – ha poi sottolineato il presidente Nicola Fregoni - in una realtà in cui prima squadra e settore giovanile, sul quale lavoriamo anche con varie collaborazioni, tra le quali quella con Volley Millenium, sono parte dello stesso percorso. Nulla di quello che si vede potrebbe esistere con una sola persona: ringrazio dunque dirigenti, collaboratori, volontari che si danno da fare per far crescere questa realtà, mossi dalla passione per i nostri colori. Ora vogliamo mettere un tassello in più, insistendo sullo sport come strumento di crescita, che abbatte qualsiasi barriera».
Il progetto
In tal senso, la società ha presentato il suo nuovo progetto: la creazione della squadra di pallavolo unificata, composta da atleti con e senza disabilità, ispirata ai principi del movimento Special Olympics. «L'obiettivo non è solo garantire un'opportunità sportiva a questi ragazzi, ma anche poter creare uno spazio sociale dove ognuno possa essere parte attiva di un processo potente».
Alla serata erano presenti anche i rappresentanti di Fipav Lombardia e Brescia Massimo Nassini, Paolo Biasin e Tiziana Gaglione i quali, nel ribadire l'importanza di tempo e impegno dedicati dalla realtà gialloblù alla crescita del territorio, delle giovani e della disciplina, hanno spronato atlete e staff e augurato loro una stagione ricca di soddisfazioni.