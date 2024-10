Volley A2, la Valsabbina e il big match contro Messina

La terza giornata del campionato femminile di A2 di volley vede la Banca Valsabbina Millenium Brescia affrontare il primo big match della stagione. La squadra di coach Matteo Solforati infatti è ospite alle 16 al Palarescifina contro Messina. Sulla carta il gruppo siciliano è uno dei più attrezzati e candidato al salto di categoria. Per ora, però, sono state le bresciane a partire meglio con due netti successi (3-0) prima contro Mondovì e poi con Lecco.

Messina ha vinto all’esordio con Imola, ma ha faticato – non poco – contro Costa Volpino che l’ha costretta al tie break.

Consapevolezza

Il recente passato però non conta. Lo sa bene la Valsabbina che con grande consapevolezza è conscia di affrontare una squadra molto forte, ma senza partire già come sconfitta: «Sappiamo che questa trasferta sarà difficile – dice la schiacciatrice Aurora Pistolesi – anche perché Messina è una delle squadre favorite per la promozione. Noi arriviamo, però, da due vittorie a punteggio pieno: siamo certe delle nostre capacità, stiamo lavorando tanto e insieme, per cui andiamo in Sicilia con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, uscendo dal campo a testa alta e con una prestazione di squadra».

E le prestazioni di squadra, fino ad ora, alla Valsabbina non sono mancate: le bresciane nei momenti di difficoltà capitati sia con Mondovì sia con Lecco, non si sono disunite né innervosite, tenendo sempre alto il focus sull’obiettivo finale. Un atteggiamento che non si può insegnare, forse solo allenare: una mentalità che non sempre i gruppi hanno e che spesso fa la fortuna dei club che puntano a traguardi di alto livello.

L’ostacolo, però, bisogna dirlo, questa volta è davvero insidioso: Messina non ha cominciato a vele spiegate, ma è tecnicamente una delle più forti (l’altra è Macerata) del girone e ha dimostrato di essere anche mentalmente molto solida portando a termine la rimonta in casa di Costa Volpino. Saranno due le ex dell’incontro: il libero Norgini e la centrale Babatunde che rispettivamente hanno vestito la maglia bresciana dal 2017 al 2019 e la scorsa stagione. La partita sarà trasmessa su tv.volleyballworld.com.