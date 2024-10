Volley A2, per la Valsabbina tre punti pesanti contro Mondovì

Il primo dato da sottolineare, oltre naturalmente alla vittoria secca, è che i tre punti arrivano da uno scontro diretto. La Banca Valsabbina Millenium Brescia non solo esordisce con un successo, ma lo fa in modo brillante. Mondovì sulla carta è un’avversaria di pari livello, ma in realtà – almeno ieri – lo è stata solo in brevi tratti del match.

Passo dopo passo

L’inizio bresciano però è difficoltoso: l’attacco non passa e la difesa non è efficace. A stravolgere tutto sul 23-19 ci pensa l’ultima arrivata, la schiacciatrice Siftar che dopo un avvio così così, lascia andare il braccio e diventa una sicurezza. Il primo set si trasforma da perso a vinto in pochi minuti e il resto dell’incontro ne subisce le conseguenze. Tutto diventa molto facile per le bresciane, mentre le padrone di casa faticano in ogni fondamentale.

La prima prestazione ufficiale delle ragazze di coach Solforati è quindi da applausi: benissimo il risultato finale, ma ancora meglio la grinta, il carattere e il mordente messo in campo soprattutto nel momento di difficoltà iniziale.

La sfida

Un muro delle ospiti che si oppone a un attacco delle padrone di casa - Ufficio stampa Mondovì © www.giornaledibrescia.it

A sbloccare l’attacco, che fino a primo metà set faticava a passare le mani del muro avversario, sono i centrali. Lo fa soprattutto Meli, ma anche Tonello la segue bene: da quel momento anche le bande e l’opposta Davidovic prendono coraggio.

Il primo set finisce 25-23: Brescia riagguanta Mondovì sul 23-23 con un punto di Siftar e con un colpo di reni vince il parziale con Tonello che mette a terra l’ultimo attacco. Nel secondo set non c’è storia: Mondovì è in bambola, mentre Brescia colpisce da ogni posto. Davidovic, Siftar continuano il loro lavoro, ma migliora anche la prestazione di Pistolesi. Finisce così 25-16 per le bresciane.

Conti chiusi

Prova a rialzare la testa Mondovì nel terzo set e all’inizio ci riesce bene. La fuga, però, dura solo fino al 13 pari conquistato da Meli: il match prosegue per un po’ punto a punto, poi la Valsabbina compie lo strappo finale e sul 21-19 non si fa più raggiungere chiudendo ancora con un attacco della sua centrale 25-20. Domenica prossima altra diretta concorrente per Brescia che ospiterà al PalaGeorge, per la sua prima casalinga, Lecco, già indigesto la scorsa stagione e reduce dal 3-0 all’esordio su Pisa.