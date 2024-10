Atteggiamento e testa giusta: questa Valsabbina piace e intriga

Nadia Lonati

Il biglietto da visita con doppio 3-0 ai danni di Mondovì e Lecco lascia ben sperare: domenica un banco di prova importante a Messina

L’opposto Davidovic sta dimostrando di avere un ottimo braccio - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Ciò che fa ben sperare è l’atteggiamento, delle singole e del gruppo; quella fame, quella cattiveria agonistica che tanto erano mancate in passato e che invece ora si ritrovano in uno sguardo, in un gesto, in un’esultanza. E poi ci sono la compattezza, il carattere, la perseveranza, pure l’indulgenza, quest'ultima verso se stessi e verso un gioco che può anche non essere perfetto in certi frangenti, perché ciò che conta è che sia efficace. Novità È una Banca Valsabbina Millenium Brescia nuova ne