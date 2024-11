Serie B maschile, ricco bottino per il volley bresciano

Bottino ricco per le formazioni di volley iscritte al campionato di serie B maschile.

Con la Kema Asola Remedello costretta a osservare il turno di riposo, le luci della ribalta sono tutte per la Ferramenta Astori Montichiari, corsara 1-3 (25-18, 17-25, 15-25, 23-25) sul campo del Grassobbio e per la Radici Products Cazzago, che si regala una notte magica, schiantando il Modena Volley con un pesante 0-3 (19-25, 20-25, 22-25) che vale il secondo successo consecutivo per i franciacortini.

La partita della Ferramenta Astori

Seconda vittoria di fila e vetta della classifica difesa per la formazione bassaiola, che resta in testa a quota 12 al pari del Bologna, che ha però già riposato, e Scanzorosciate, certificando ancora una volta l’ottimo inizio di campionato. Eppure il primo set, dopo una prima fase di equilibrio (8-7), scivola lentamente nelle mani del Grassobbio, che alla distanza infila il break (21-14) decisivo, preludio al 25-18 finale.

Grande soddisfazione per Lorenzo Tonoli - © www.giornaledibrescia.it

Ai ragazzi di coach Nicola Tonoli tocca dunque rimboccarsi le maniche per risalire la china e il secondo set è fin da subito senza storia, anche grazie al buon ingresso di Burbello. La Ferramenta Astori preme sull’acceleratore (5-8 prima e 12-16 poi), scavando il solco che rimette poi la gara in parità (17-25). Il terzo set vive di fiammate. Il Grassobbio prova a reagire (8-7), ma a metà tempo il Montichiari ha già preso il largo (11-16), mettendo a terra il 15-25 che vale il primo punto del match.

Il quarto set sembra invece quello della svolta per i padroni di casa, che conducono fino al 21-19, ma proprio sul più bello emerge il cuore grande della Ferramenta Astori, che ribalta il risultato, chiudendo set e partita sul clamoroso 23-25.

La partita della Radici Products

Serata da incorniciare anche per la Radici Products Cazzago, che sbanca il campo della formazione emiliana, agganciando proprio il Grassobbio a quota 5 punti. Gara praticamente mai in discussione. La fase muro difesa dei franciacortini è impeccabile, come anche la precisione in attacco e il primo set è naturale conseguenza (19-25) dell’ottima applicazione tattica.

Non fa eccezioni il secondo periodo, condotto senza eccessivi patemi dai ragazzi di coach Tiberti e chiuso sul comodo 20-25. La tardiva reazione del Modena Volley rischia invece di complicare i piani della Radici Products nel terzo set, ma i bresciani gestiscono con maturità il vantaggio, riuscendo a blindare set e partita sul definitivo 22-25.

La classifica

Bologna*, Montichiari e Scanzorosciate 12; Villadoro Modena 9; Mirandola* 8; Cremonese*, Ongina e Benacus 7; Modena Volley* e Asola Remedello* 6; Grassobbio* e Cazzago 5; Caselle 3; Crema* 4; Carpi 1. *una partita in meno