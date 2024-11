Volley serie B maschile, vincono Montichiari e Cazzago

Due vittorie e una sconfitta. È questo il bottino delle formazioni bresciane maschili iscritte al campionato di serie B. Sorriso da tre punti per la Ferramenta Astori Montichiari, primo successo stagionale, ma solo al quinto set, per la Radici Products Cazzago, mentre va ko la Kema Asola Remedello.

In vetta

Riscatto centrato e imbattibilità interna mantenuta per la Ferramenta Astori Montichiari, che regola in rimonta 3-1 (18-25, 25-22, 25-21, 25-21) un Modena Volley che fin qui non aveva ancora perso, concedendo appena un set alle avversarie incontrate in stagione. Serata da incorniciare dunque per Alessandro Tonoli, che chiude con 18 punti a referto, e compagni, perché la vittoria proietta la formazione bassaiola in vetta alla classifica a quota 9, al pari di Bologna e Scanzorosciate.

La sfida si fa subito punto a punto. Il Montichiari sembra averne di più (10-9), ma qualche errore di troppo fa sbandare i bresciani, con Modena che ne approfitta, anche grazie ad un ottimo Garello, per prendere il largo e blindare il set sul 18-25. Decisamente più in salita l’avvio di secondo parziale (4-8), ma coach Tonoli attinge alla panchina inserendo Zamboni su Colella e Ventura su Burbello regalando nuova energia ad una Ferramenta Astori che aggancia la parità, per poi completare il sorpasso proprio nel finale (25-22). È la scossa che serviva ai bassaioli, che nel terzo e quarto set mantengono la gara in equilibrio per pochi scambi, prima di piazzare l’allungo vincente che vale i tre punti.

La sconfitta

Nulla di fatto invece per la Kema Asola Remedello, sconfitta dal Volley Veneto Benacus, che si dimostra in ripresa dopo il primo successo stagionale ottenuto sabato scorso contro la Pallavolo Cremonese. Secondo ko consecutivo per i bassaioli, che restano ancorati a quota 6, a -3 dalla vetta. Nel primo set la Kema è a contatto fino all’8-8, prima di subire il break del Benacus (12-8) che indirizza di fatto il risultato fino al 25-20 finale. Copione che non cambia nel secondo set.

L’Asola Remedello se la gioca fino al 10-10, poi sono i padroni di casa a prendere il largo, fino a portarsi sul 21-16, preludio al 25-18 che vale il primo punto del match. La scossa tanto attesa da coach Fasani sembra arrivare nel terzo periodo (6-8), ma a metà set il Benacus è già punto a punto (16-15), mettendo addirittura la freccia (21-17) in un finale amaro per la Kema (25-18).

Primo successo

Primo successo stagionale e primi punti invece per la Radici Products Cazzago che doma, pur solamente al tie break, (25-21, 20-25, 21-25, 25-21, 12-15) l’Univolley Carpi. Ai franciacortini va dunque l’incrocio tra le cenerentole del gruppo C, nella sfida tra le uniche formazioni che fin qui non avevano ancora conquistato nessun punto in stagione. Alla fine è vera maratona in terra emiliana in un match dalle mille emozioni deciso solamente sul filo di lana nel quale è la Radici Products ad esultare per quella che può essere la vera scossa del suo campionato.

La classifica

Bologna*, Montichiari e Scanzorosciate 9; Benacus e Ongina 7; Mirandola*, Modena Volley* e Asola Remedello 6; Villadoro Modena* e Grassobbio* 5; Cremonese* 4; Caselle 3; Crema e Cazzago 2; Carpi 1. *una partita in meno.