Volley, serie B femminile: Vobarno più vicino al salto di categoria

Torbole che fa suo il derby e si prende importanti punti in chiave salvezza, Vobarno che compie un altro passo verso il salto di categoria e Brescia Volley che insegue il secondo posto.

Quando mancano quattro giornate alla fine della stagione regolamentare cominciano a delinearsi i destini delle bresciane impegnate in serie B femminile di volley.

Serie B1

Selfie vittoria per Torbole - © www.giornaledibrescia.it

Torbole Casaglia vince in tre set il derby con la già retrocessa Promoball, cenerentola del girone C, e torna a dare ossigeno alla propria classifica, guadagnando qualche passo sulla zona calda della graduatoria. Contro le tigri, la formazione gialloblù fa suoi i tre periodi, con i parziali di 25-20, 25-20, 25-17, dettando sempre il passo e accelerando in maniera decisiva nella seconda parte delle varie frazioni.

«Sono molto molto felice per questi tre punti molto importanti in chiave salvezza – esulta coach Irene Favero – in un campionato con classifica schiacciata in basso, e in cui i valori delle squadre sono molto simili nella parte bassa della graduatoria, brave noi a portare a casa il risultato e a distinguere chi può salvarsi e chi no. Le ragazze hanno giocato molto bene, da Laperchia alle schiacciatrici, ottima la prestazione del libero Severi: non posso che dirmi iper soddisfatta».

La classifica

Girone C: Azimut Giorgione* punti 60, Banca Anna Aduna 59, Smapiù arena Volley 53, Gps Volley Group Schio 41, Pallavolo Picco Lecco 33, Orotig Peschiera 33, Volksbank Vicenza* 32, Idras Torbole Casaglia 26, Brembo Volley 24, Isuzu Cerea 23, Pallavolo Don Felice Colleoni 23, Cortina Express Imoco 23, Rothoblaas Volano 22, Promoball Sanitars 7. *una partita in meno

Serie B2

Successo in tre set anche per la capolista Vobarno, che con il 3-0 nel testacoda con Lagaris mantiene 6 punti di margine sulla seconda. In terra trentina la Nuova Bstz-Omsi controlla la gara senza correre troppi rischi e gestisce i set. Nel primo, che chiude 25-18, prende un buon margine già nella fase centrale, negli altri due, che mette in tasca per 25-20 e 25-19 imprime gli allunghi decisivi nella seconda parte, amministrando poi i finali.

Il Brescia Volley continua a inseguire il secondo posto - Foto Romano

Sono di 25-17, 25-21, 25-21, invece, i parziale con i quali il Brescia Volley liquida Olginate. Se la prima frazione di gara è di marca bresciana, con la squadra cittadina che propone un gioco efficace e si mantiene costantemente avanti, la seconda è un po’ più ingessata nel punteggio, e questo grazie ad un’avversaria che prova a complicare i piani delle biancazzurre e impedisce strappi. La formazione di coach Irene Bonfadini però non si innervosisce né perde lucidità e la porta a casa con concretezza. Poi, conquistato il doppio vantaggio, si assicura il 3-0 con un periodo ben gestito.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 51, Volley Academy V&V 45, Brescia Volley 43, Volley Lurano 40, Volley Barzanò 36, Recoaro Como 36, Trentino Energie Argentario 34, Pallavolo Zanica 33, Valpala Evoca 33, Cartiera dell’Adda 32, Electro Adda Olginate 31, Smk Busto Motor Company 22, Studio55 AtaTrento 21, Asd Lagaris Volley 5.



