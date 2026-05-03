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Volley, B femminile: Torbole e Brescia, un punto per restare in corsa

Entrambe mantengono vivi i rispettivi obiettivi: salvezza per la prima, play off per la seconda. Vobarno già promosso e ancora vittorioso
Nadia Lonati
Il Brescia Volley vuole i play off - © www.giornaledibrescia.it
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