Volley, B femminile: Torbole e Brescia, un punto per restare in corsa
Entrambe mantengono vivi i rispettivi obiettivi: salvezza per la prima, play off per la seconda. Vobarno già promosso e ancora vittorioso
Nadia Lonati
Il Brescia Volley vuole i play off - © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Argomentiserie B volley
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici