Volley, B femminile: sfuma il sogno promozione di Brescia

Ci ha provato fino all’ultimo, è andato a un passo dallo spingere la contesa alla bella, ma si è dovuto arrendere. Sfuma il sogno promozione in B1 del Brescia Volley che, anche in gara-2 della serie finale, cede al tie break a Volley Network’s Satinox, e in terra varesina dice così addio alla possibilità del salto di categoria.

Per la squadra cittadina, che lascia a testa altissima e dopo due ore e 17 minuti di lotta, rimane la consapevolezza di essersi confermata tra le realtà più solide e concrete della B2, dopo una stagione sempre trascorsa ai piani alti, con poche sbavature, e culminata, per il secondo anno consecutivo, ai play off.

Il match

Un momento del match - Foto Nicola Romano

Sconfitta in gara-1 in cinque set (dopo che era stata avanti 2-0), la compagine biancazzurra si presenta in casa avversaria con tutte le intenzioni di non concedere il primo match ball, e comincia la gara conquistando il set di apertura per per 23-25. Volley Network’s però risponde subito, rimettendo in parità la contesa con lo stesso parziale, e poi la ribalta nel periodo che segue, durante il quale riesce a prendere distanza dalle bresciane nella parte centrale, per poi chiudere 25-18.

La formazione di coach Irene Bonfadini tuttavia non si arrende, anzi con, grinta, carattere e tanto cuore, rimette palla al centro siglando il 2-2 per 17-25. Nell’atto finale comincia poi facendo la voce grossa e spaventando le padrone di casa, ma dopo essere stata avanti 5-8, viene agganciata a quota 10, superata, e poi cede 15-12, così la festa promozione è tutta Volley Network’s.

Il post gara

«A livello sportivo, ovviamente, dispiace essere arrivate a un soffio dall’impresa – non nega coach Irene Bonfadini – ma posso solo spendere parole di stima e orgoglio per questa squadra che ha giocato la serie finale dei play off con grandissima intensità, con cuore e ha dimostrato crescita tecnica e mentale. Purtroppo non è bastato, ma penso che il valore del cammino non si possa esprimere solo con il risultato finale».

«La società è estremamente orgogliosa del percorso fatto da questo gruppo – ci tiene a sottolineare il ds Mattia Giudici –. La sconfitta per 3-2 in gara-2 play off lascia sì amarezza, ma anche la consapevolezza di aver disputato una stagione straordinaria, arrivando ancora una volta a giocarsi traguardi importanti con impegno, identità e grande spirito di squadra. L’obiettivo ora sarà quello di costruire una squadra ancora più competitiva per provare a conquistare direttamente la promozione nella prossima stagione e, qualora si presentassero le condizioni economiche e federali favorevoli, la società valuterà anche l’opportunità di un eventuale ripescaggio in serie B1».

Lo staff del Brescia Volley - Foto Nicola Romano

Il tabellino

Volley Network’s Satinox VA - Brescia Volley 3-2

(23-25, 25-23, 25-18, 17-25, 15-12)

Volley Network’s Satinox VA: Mazzaro 14, Simonetta 21, Scola 15, Fantin 13, D’Alessandro 9, Brogliato (L), Crespi 0, Badini 0, Benincasa 1, Pegoraro 0, Ditommaso 3. Cavallari (L) n.e., Pellegatta n.e., D’Adamo n.e. All. Michele Peschechera

Brescia Volley: Ravera 11, Peli 13, Bertoldi 16, Bonardi 14, Ducoli 7, Corradi 3, Tagliani (L), Balconi 1, Sandrini 2, Del Bono 0, Bontempi 0, Silini 1, Badaracco (L) n.e., Di Antonio n.e. All. Irene Bonfadini

Arbitri: Francesco Grillone e Flavio Spatola.