Giornale di Brescia
Abbonati
Volley
Sport
Volley

Real Volley pronto all’avventura in B2: «Obiettivo salvezza tranquilla»

Presentate la prima squadra e il settore giovanile. Il presidente Bianchini: «Ai collaboratori dico: fate divertire le nostre atlete. E ai genitori invece dico di fare i tifosi, non gli arbitri»
Nadia Lonati
Staff e giocatrici del Real Volley, che si appresta ad affrontare la serie B2 femminile
Staff e giocatrici del Real Volley, che si appresta ad affrontare la serie B2 femminile

Divertirsi per continuare a crescere e, perché no, stupire. Sono queste le direttrici sulle quali il Real Volley intende costruire la stagione prossima al via e rispetto alla quale, sabato, ha presentato ai propri tifosi la prima squadra ai blocchi di partenza in B2 femminile e le giovanili, accolte nel cortile dell'ala di Villa Mazzucchelli, a Ciliverghe di Mazzano, oggi sede della biblioteca «Franca Meo».

Motore acceso

«Siamo pronti a scendere in campo – ha assicurato il presidente Ernesto Bianchini – con il solito atteggiamento, ovvero quello di essere molto sereni e tranquilli, e alla squadra di collaboratori che ho la fortuna di avere dico: fate divertire le ragazze, perché li c’è la chiave dei risultati. Ai genitori, invece, chiedo di fare i tifosi, non gli arbitri, perché i vostri figli hanno bisogno di tutto il vostro supporto».

A fare da riferimento alle tantissime giovani pallavoliste, circa 290 distribuite nelle varie categorie, ci saranno le senior, pronte a difendere la B2 conquistata qualche mese fa, con la vittoria ai play off.

Un momento della partecipata presentazione di prima squadra e giovanili
Un momento della partecipata presentazione di prima squadra e giovanili

«Stiamo lavorando per costruirci un abito che vada bene per questa squadra e per giocare una pallavolo divertente – ha spiegato la confermatissima coach Silvia Soncina –; noi non ci diamo mai un obiettivo di risultato, perché la nostra natura è lavorare con le giovani per crescere, il che porta comunque a risultati, ma senza pressione. Con un roster formato da atlete che i colori Real li indossano da anni, qualcuna pronta a spiccare il salto proprio dal vivaio, e altre che arrivano (o ritornano) con l'esperienza delle categorie nazionali, vogliamo fare un campionato che porti a una salvezza tranquilla, per poi accogliere il di più che potrà venire. Anche lo scorso anno eravamo partiti con l'intenzione di salvarci, e poi...».

Istituzioni

Ad incoraggiare l'ambiente, presenti tra gli altri anche il sindaco di Mazzano Ferdinando Facchin, che ha annunciato che quest'anno la prima squadra tornerà a giocare alcune gare nel palazzetto mazzanese, e l'assessore allo Sport Roberto Toninelli, il presidente Fipav Brescia Paolo Biasin e il vice presidente del Csi Enrico Pioselli.

«Affronterete un campionato nazionale lungo e impegnativo – ha ricordato Paolo Biasin – ma con un’allenatrice che ha tanta esperienza, alle piccole dico di lavorare per arrivare lì dove ci sono oggi le grandi. Da qui è passato chi oggi è in A3, tra voi c'è anche la fisioterapista Antonella Boschi, che, come voi, ha cominciato a giocare a pallavolo da bambina e quest'estate l'ha vissuta nello staff della Nazionale italiana femminile di pallavolo: insomma, impegnatevi sempre».

«È impossibile non voler bene a questa realtà – ha poi incoraggiato il vice presidente del Csi Enrico Pioselli –. Avete davanti un campionato, ma soprattutto un percorso, un viaggio che val la pena vivere. In bocca al lupo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Real Volleyserie B2 femminileCiliverghe di Mazzano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...