Real Volley pronto all’avventura in B2: «Obiettivo salvezza tranquilla»

Divertirsi per continuare a crescere e, perché no, stupire. Sono queste le direttrici sulle quali il Real Volley intende costruire la stagione prossima al via e rispetto alla quale, sabato, ha presentato ai propri tifosi la prima squadra ai blocchi di partenza in B2 femminile e le giovanili, accolte nel cortile dell'ala di Villa Mazzucchelli, a Ciliverghe di Mazzano, oggi sede della biblioteca «Franca Meo».
Motore acceso
«Siamo pronti a scendere in campo – ha assicurato il presidente Ernesto Bianchini – con il solito atteggiamento, ovvero quello di essere molto sereni e tranquilli, e alla squadra di collaboratori che ho la fortuna di avere dico: fate divertire le ragazze, perché li c’è la chiave dei risultati. Ai genitori, invece, chiedo di fare i tifosi, non gli arbitri, perché i vostri figli hanno bisogno di tutto il vostro supporto».
A fare da riferimento alle tantissime giovani pallavoliste, circa 290 distribuite nelle varie categorie, ci saranno le senior, pronte a difendere la B2 conquistata qualche mese fa, con la vittoria ai play off.
«Stiamo lavorando per costruirci un abito che vada bene per questa squadra e per giocare una pallavolo divertente – ha spiegato la confermatissima coach Silvia Soncina –; noi non ci diamo mai un obiettivo di risultato, perché la nostra natura è lavorare con le giovani per crescere, il che porta comunque a risultati, ma senza pressione. Con un roster formato da atlete che i colori Real li indossano da anni, qualcuna pronta a spiccare il salto proprio dal vivaio, e altre che arrivano (o ritornano) con l'esperienza delle categorie nazionali, vogliamo fare un campionato che porti a una salvezza tranquilla, per poi accogliere il di più che potrà venire. Anche lo scorso anno eravamo partiti con l'intenzione di salvarci, e poi...».
Istituzioni
Ad incoraggiare l'ambiente, presenti tra gli altri anche il sindaco di Mazzano Ferdinando Facchin, che ha annunciato che quest'anno la prima squadra tornerà a giocare alcune gare nel palazzetto mazzanese, e l'assessore allo Sport Roberto Toninelli, il presidente Fipav Brescia Paolo Biasin e il vice presidente del Csi Enrico Pioselli.
«Affronterete un campionato nazionale lungo e impegnativo – ha ricordato Paolo Biasin – ma con un’allenatrice che ha tanta esperienza, alle piccole dico di lavorare per arrivare lì dove ci sono oggi le grandi. Da qui è passato chi oggi è in A3, tra voi c'è anche la fisioterapista Antonella Boschi, che, come voi, ha cominciato a giocare a pallavolo da bambina e quest'estate l'ha vissuta nello staff della Nazionale italiana femminile di pallavolo: insomma, impegnatevi sempre».
«È impossibile non voler bene a questa realtà – ha poi incoraggiato il vice presidente del Csi Enrico Pioselli –. Avete davanti un campionato, ma soprattutto un percorso, un viaggio che val la pena vivere. In bocca al lupo».