L’Italvolley trionfa in Nations League: prima medaglia da capitana per Anna Danesi

D'oro, per la seconda volta nella storia della Nazionale. È forgiata con il metallo più prezioso la prima medaglia da capitana azzurra di Anna Danesi: la centrale di Roncadelle ha trionfato con le compagne in Volleyball Nations League, battendo per 3-1 il Giappone in finale. Per lei e per l'Italia di volley femminile si tratta della seconda vittoria nella competizione, dopo quella conquistata nel 2022.

Il percorso

Quello ottenuto a Bangkok è anche il primo successo del nuovo corso targato Julio Velasco ed è maturato dopo un percorso tutto in crescendo della Nazionale. Messo alle spalle l'esordio con il ko per 3-0 per mano della Polonia nel primo week end di gare (quando ancora la formazione era orfana di alcune pedine titolare), l'Italia ha inanellato una serie di successi, ovvero 3-1 contro la Germania, 3-0 con la Bulgaria, 3-1 ai danni della Turchia. E ancora, nel secondo turno di gara, 3-0 a Francia e Repubblica Domenicana, e Cina, con nel mezzo la sconfitta al tie break contro il Brasile, quindi nell'ultimo fine settimana di sfide, quando si è avuta anche l'aritmetica certezza della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi, di nuovo 3-0 a Canada, e Corea del Sud, e 3-1 contro Usa e Serbia.

Ai quarti, poi, l'Italvolley si è imposta con un successo in 3 set sulla nazionale a stelle e strisce e con analogo punteggio ha liquidato 3-0 la Polonia (poi vincitrice del bronzo) in semifinale.

Nell'ultima sfida, contro un Giappone che ha difeso tantissimo e che si è confermato essere avversario più che tignoso, Danesi e compagne hanno condotto i primi due set e, subìto un ritorno nipponico nel terzo, si sono imposte per ritmo e gioco nell'ultimo, ottenendo così l'oro.

Orgoglio

Per la bresciana, che contro il Giappone ha chiuso con 6 punti, 2 dei quali a muro e 4 in attacco, e che nel corso della competizione ha sempre assicurato il suo apporto in termini di prestazioni, carattere e punti, il cammino verso la manifestazione a cinque cerchi si apre così nel migliore dei modi.

«Questo è solo l’inizio - ha assicurato Danesi a fine gara - la competizione è stata dura, ma, concentrate, abbiamo fatto un ottimo lavoro e ora rientriamo in Italia con una bellissima medaglia».