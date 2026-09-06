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Europei di volley, l’Italia femminile ko al tie-break: Turchia campione

Le azzurre, capitanate dalla bresciana Anna Danesi, escono sconfitte per 3 a 2 dalla finale di Istanbul
Anna Danesi
Anna Danesi

L'Italvolley, guidata dalla bresciana Anna Danesi, esce sconfitta al quinto set nella finale degli Europei femminili. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul ad imporsi, per 3 a 2, è la Turchia di Daniele Santarelli, che si conferma campione continentale. La squadra turca ha conquistato così anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

I parziali in favore delle padrone di casa: 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10. Alle azzurre di Velasco, campionesse olimpiche e del mondo in carica, giunte imbattute all'ultimo atto, non riesce il poker nella rassegna europea. A conquistare il bronzo, poche ore prima, era stata la Serbia, vincente nella finale per il terzo posto sulla Polonia del ct italiano Stefano Lavarini per 3-1 (25-21, 25-19, 15-25, 25-18).
 

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