Bedizzole Volley: progetto ambizioso che va oltre il torneo di serie C

Il domani non è più così lontano e, con lo slogan «il futuro è adesso», il Bedizzole Volley alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione, dando il via a un ambizioso progetto che vedrà la prima squadra protagonista nel campionato di serie C di volley femminile. Al ristorante «Primavera al lago» di Desenzano del Garda, la società ha infatti ufficialmente alzato il sipario su un progetto che vuole essere il primo passo di un percorso ambizioso.
Passi avanti
Attraverso l’acquisizione del titolo di serie C dal Volley Valsabbia la società del presidente Stefano Este, dopo una stagione in serie D, si pone infatti l’obiettivo di alzare ancora l’asticella, richiamando anche le radici del passato.
Quel «1995» impresso sulle maglie richiama infatti l’anno di fondazione del Bedizzole Volley, prima della rivoluzione avviata nel 2023. Ma il legame con il passato non è solo impresso a fuoco sulle divise. Gran parte del roster allestito per la stagione 26/27 ha infatti mosso i primi passi nelle giovanili biancorosse, continuando poi la carriera in piazze diverse, ma con un filo indissolubilmente legato alle sue radici.
Passato e presente
Ne sono esempi Valentina Panerati – che vestirà anche i gradi di capitana -, Martina Moriconi, Adriana Simpsi, arrivata dal Torbole Casaglia di B1, Giulia Bottarelli, oltre al folto gruppo di ragazze tornate proprio dal Valsabbia - Valeria Favalli, Elena Boletti, Jacqueline Deganello, Nicole Forgioli, Selina Piva -. Ma preziose sono anche le nuove leve, tutte classe 2007, confermate dalla scorsa stagione – Chiara Baresi, Francesca Este e Martina Roberti -.
Un mix tra passato, presente e futuro che parte sicuramente con i favori del pronostico in vista della promozione in B2, certificando la ritrovata ambizione del progetto targato Bedizzole Volley. «Questo progetto ha visto la luce a maggio di quest’anno – spiega il presidente Stefano Este -. Rappresenta un’opportunità che si è presentata grazie al Volley Valsabbia, da cui abbiamo acquisito i diritti della C. Il progetto è stato scelto anche perché le ragazze che usciranno dall’Under 19 possano avere uno stimolo in più per poter continuare. Se arriveremo ad ottenere qualcosa in più della serie C ben venga, ma siamo convinti che possa essere un progetto vincente per più anni».
Il coach
E anche la guida tecnica è navigata, dato che la prima squadra è stata affidata a coach Giovanni Ghilardi, esperto di promozioni nel femminile. «Ci stanno dando l’opportunità di allenare un gruppo di ragazze molto forte e questo è uno dei primi riconoscimenti per un allenatore – spiega il tecnico -. Il cuore pulsante del gruppo è composto da tante ragazze che hanno mosso i primi passi nel giovanile del Bedizzole e che hanno giocato ad alti livelli. Stanno dimostrando che i campionati non si vincono sulla carta, ma che si conquistano con il lavoro e il sudore. Affrontiamo questo campionato una partita alla volta, anche quelle che sulla carta possono essere semplici e speriamo di ottenere grandi soddisfazioni».