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Tra la Valsabbina e l’atteso riscatto c’è l’ostacolo Vallefoglia

Dopo due sconfitte di fila in A1 femminile di volley, Brescia stasera affronta un’altra squadra in salute. Modestino: «Il PalaGeorge ci aiuterà»
Francesca Marmaglio
La centrale Dalila Modestino è esordiente nel massimo campionato di pallavolo femminile - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
La centrale Dalila Modestino è esordiente nel massimo campionato di pallavolo femminile - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

La certezza è che quello di questa sera (ore 20 al PalaGeorge) sarà il primo, storico confronto fra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e le pesaresi della Megabox Vallefoglia.

Le due squadre, infatti, non si sono mai incontrate né in serie A2 né in A1. Vallefoglia nella stagione 2020/2021 acquisì il titolo sportivo dalla Due Principati, debuttò nella serie cadetta e vinse i play off promozione conquistando la promozione in A1, mentre Brescia proprio in quell’anno – dopo aver ottenuto la massima serie tre anni prima – retrocedette.

Percorsi

Come successo a Chieri, Vallefoglia si è poi consolidata e diventata una delle società meglio attrezzate del maggiore campionato italiano femminile di pallavolo. Per questo motivo il match di stasera sarà un altro grande ostacolo da superare per la Banca Valsabbina Millenium Brescia che è reduce da due sconfitte consecutive, mentre le avversarie hanno messo in cascina 5 punti grazie alle due vittorie contro Scandicci (al tie break) e Marignano.

«Vallefoglia è una squadra che ha dimostrato di voler competere tra le prime della serie A – ha commentato la centrale Dalila Modestino –, anche dopo l’ultima prestazione contro Scandicci. Ci aspetta una gara sulla scia di quella che abbiamo vissuto contro Chieri. L’unica differenza sarà che giocando in casa nostra avremo il tifo dalla nostra parte e questo ci spingerà e aumenterà ancora di più la voglia che abbiamo di riscattarci, provando a fare qualcosa di più rispetto all’ultima gara».

Debuttante

Modestino, classe 1998, è alla sua prima esperienza in A1 e domenica scorsa, ha esordito da titolare: «Sono molto felice di poter giocare in questo nuovo campionato – ha detto la centrale delle bresciane – e per me esordire domenica contro Chieri e stata davvero un’emozione impareggiabile. Ce la metterò tutta per migliorarmi e rendermi competitiva in questa categoria».

Miglioramenti che non solo lei deve raggiungere, ma a cui è chiamata tutta la squadra che, comunque, dopo lo schiaffone incassato nella prima di campionato contro Talmassons, nel match della scorsa settimana ha reagito bene, offrendo una prestazione più che sufficiente contro una delle squadre senza dubbio più attrezzate del girone.

«Il nostro obiettivo è mettere un mattoncino, partita dopo partita, per poter racimolare più punti possibili, specialmente negli scontri diretti – ha concluso Modestino –. Siamo sicuramente insoddisfatte della prima di campionato, specialmente perché era un faccia a faccia contro una delle nostre principali concorrenti alla salvezza. Purtroppo fa parte del gioco e ora dobbiamo pensare solo a tutte le altre occasioni che verranno per sbagliare il meno possibile e conquistare i punti per raggiungere l’obiettivo stagionale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Banca Valsabbina Millenium Bresciavolley serie A1 femminile

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