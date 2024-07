Olimpiadi Parigi 2024, stamane Anna Danesi in campo con l’Italvolley

L’appuntamento è per questa mattina alle 9, che significa una colazione domenicale con caffè e l’Italvolley femminile. Tocca alla squadra di Julio Velasco e della capitana bresciana Anna Danesi, all’esordio nel torneo olimpico contro la Repubblica Dominicana. «Dobbiamo pensare a concentrarci partita dopo partita - le parole di Velasco - da qui all’ultima sono sei gare, non un campionato. Essere dati per favoriti, personalmente, mi dà fastidio - prosegue il ct -. L’ho già vissuta questa situazione...».

Obiettivo duplice

Combattere quindi l’ansia e affidarsi alla consapevolezza nei propri mezzi: saranno questi i due obiettivi di un’Italia che sa di poter competere per il podio, se riuscirà a mantenere il focus e la concentrazione in tutto il torneo: l’ha dimostrato nella Volleyball Nations League, e vuole tornare a farlo alle Olimpiadi.

Nazionale maschile

Intanto ieri bel debutto per l’Italvolley maschile nel gruppo B: gli azzurri del ct De Giorgi hanno sconfitto il Brasile per 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21 i parziali). De Giorgi sceglie la formazione tipo con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo al centro con Balaso libero.

Primo set combattuto e ben giocato dagli azzurri che dopo una prima fase di «ambientamento», restano concentrati. Il primo parziale però è tirato, brava l’Italia a chiuderlo sul 25-23. Secondo set che dopo una partenza lanciata degli azzurri (5-1), vede i verdeoro impattare sul 7-7. Da lì in poi, come naturale attendersi, inizia un lungo duello punto su punto, in cui gli azzurri conducono con continuità gestendo un vantaggio che oscilla tra le 3 e le 5 lunghezze. Il finale è elettrizzante: gli azzurri dopo essersi portati sul 24-21, pagano un mini passaggio a vuoto di Michieletto che permette al Brasile non solo di rimontare, ma di andare sul 25-24. Battuta in rete verdeoro e 25-25, poi Michieletto si riscatta e firma il 27-25.

Itala che forse paga lo sforzo del secondo parziale e nel terzo set subisce la forza del Brasile che si impone e prova a riaprire il match. La bravura dei ragazzi di De Giorgi sta nel tenere la barra dritta nel quarto set, che gli azzurri conducono senza troppi spaventi. Seconda sfida per l’Italvolley martedì contro l’Egitto (ore 9).