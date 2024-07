Roncadelle: 9mila abitanti e 4 atleti alle Olimpiadi

Il caso del paese nell’hinterland, fucina di talenti a caccia di una medaglia a Parigi

Gli atleti roncadellesi in gara a Parigi © www.giornaledibrescia.it

Quattro atleti olimpici che arrivano da un paese con poco più di 9mila abitanti. Un dato per certi versi incredibile, in grado di sfidare le leggi dei grandi numeri e le probabilità, e di ridisegnare la mappa dello sport in Italia. Roncadelle è a tutti gli effetti un paese a cinque cerchi. Anna Danesi, Giovanni De Gennaro, Alice Bellandi e Stefanie Horn: sono questi i nomi che portano nell’olimpo dello sport il comune dell’hinterland, capace di sfornare campioni già diventati dei vincenti nelle