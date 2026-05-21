Vela: Gentlemen’s Cup, tra i Dolphin 81 dominio della Fraglia Desenzano

Battaglia

Le tre prove decisive si sono disputate nella mattinata di domenica, sfruttando al meglio le raffiche del Peler, per rimediare così alla poco favorevole assenza di vento del sabato, che non aveva permesso alcuna prova.

Per i Dolphin 81, la classe più numerosa con venti imbarcazioni, podio interamente firmato Fraglia Vela Desenzano: al primo posto Marahute di Luca Bovolato, seguito da Baraimbo con Giovanni Pizzati e da S&You di Paolo Masserdotti, tutti distanziati di un solo punto. Bovolato e Masserdotti, insieme a Luca Nassini, si sono aggiudicati anche il premio riservato ai tre migliori timonieri armatori.

Nella classe Protagonist 7.5, successo per il velista di casa Matteo Giovanelli con General Lee, autore di due primi e un secondo posto. Alle sue spalle Andrea Barzaghi su Yerba Cube (Canottieri Garda Salò) e terzo Tommaso Dal Cin su Baffun2 (Vele Club Campione), premiati con Massimiliano Docali nella classifica timonieri armatori.