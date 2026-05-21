Vela: Gentlemen’s Cup, tra i Dolphin 81 dominio della Fraglia Desenzano

A Gargnano cinquantadue tra i più diffusi monotipi gardesani hanno animato la 28esima Gentlemen’s Cup, la storica regata che rende omaggio ai timonieri armatori, organizzata dal Circolo Vela Gargnano, con delega Fiv.
Battaglia
Le tre prove decisive si sono disputate nella mattinata di domenica, sfruttando al meglio le raffiche del Peler, per rimediare così alla poco favorevole assenza di vento del sabato, che non aveva permesso alcuna prova.
Per i Dolphin 81, la classe più numerosa con venti imbarcazioni, podio interamente firmato Fraglia Vela Desenzano: al primo posto Marahute di Luca Bovolato, seguito da Baraimbo con Giovanni Pizzati e da S&You di Paolo Masserdotti, tutti distanziati di un solo punto. Bovolato e Masserdotti, insieme a Luca Nassini, si sono aggiudicati anche il premio riservato ai tre migliori timonieri armatori.
Nella classe Protagonist 7.5, successo per il velista di casa Matteo Giovanelli con General Lee, autore di due primi e un secondo posto. Alle sue spalle Andrea Barzaghi su Yerba Cube (Canottieri Garda Salò) e terzo Tommaso Dal Cin su Baffun2 (Vele Club Campione), premiati con Massimiliano Docali nella classifica timonieri armatori.
Classe Fun
Vittoria nella classe Fun per Dulcis Banana di Andrea Cremonesi, davanti a Funny Frog di Paolo Tagliani, entrambi premiati con Angelo Capello come primi timonieri armatori. Terzo posto per Fandango con Paolo Taglietti del Circolo Vela Toscolano Maderno come per i primi due.
Tra gli Asso 99 il migliore è stato Leonasso con Albino Fravezzi, seguito da Diavolasso con Andrea Farina e terzo posto per Confusione con Giuseppe Tonoli (Fraglia Vela Desenzano). Nella classe H22 prima Maddalena Rossi con due primi e un secondo seguita da Riccardo Colombo e da Giovanni Maria Marco.
«La regata, iniziata in condizioni meteo difficili, si è conclusa con una mattinata di vela tecnica e spettacolare - commenta Marco Schirato, direttore sportivo del Circolo Vela Gargnano -, grazie all’impegno di equipaggi, Comitato di Regata e volontari del club».