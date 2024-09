Matteo Pilati trionfa nella Centomiglia con un equipaggio bresciano

Quinta vittoria assoluta, seconda consecutiva: Matteo Pilati lascia le briciole agli avversari e da pronostico timona il catamarano Triade sail academy a bissare il successo del 2023 nella Centomiglia in due atti. Dopo aver messo l’ipoteca nel trofeo Bettoni di sabato, nel Gorla di ieri Pilati completa l’opera per un triondo mai in discussione.

La seconda parte

La partenza del trofeo Gorla - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alle 8.30 lo start è puntuale, le nuvole non fanno passare i raggi di sole e il lago non presenta i colori accesi del Bettoni. Il vento di conseguenza latita in particolare per le barche nel settore più vicino a terra, quello degli Asso99, del favorito Extreme 40 Triade sail academy e di altri monotipi performanti.

È il Dolphin81 S&You di Paolo Masserdotti a farsi largo e a prendere soprendentemente il comando di bolina, seguito da un bel gruppo di vele mentre Triade e gli Asso99 impiegano ancora un po’ a entrare in quel vento e solo a 30 minuti dallo start Triade prende saldamente il comando chiudendo di fatto la partita e ipotecando il risultato della combinata Bettoni-Gorla.

Gli altri

Dietro la regata si fa interessante con anche qualche sorpresa, su tutti il dolphin Baraimbo con al timone il bresciano Giò Pizzati. Vanno forte anche Rafale, Pora, Idefix, Stradivaria, Lalissa, Blu est la Vie. A parte Triade che naviga a 15 nodi, tutti gli altri si assestano tra 6 ed 8. Poco prima delle 10 Matteo Pilati al timone di Triade gira la prima boa a Nord, a Capo Reamol, e si porta a velocità superiori ai 20 nodi passando davanti a Malcesine a incrociare i primi che stanno ancora risalendo di bolina. Attorno a quell’ora arriva anche l’alert della Guardia Costiera che avvisa del tempo avverso in avvicinamento da Sud che mette in apprensione l’organizzazione.

Triade sail academy macina intanto miglia e dopo aver girato anche l’ultima boa di Brenzone, già dalle 10:25 lo si vede nitido in lontananza. Mentre Idefix, Qfx, Raffale, Poison, Diavolasso, Stradivaria, Black Arrow, Konig Ludwig, Pora, Baraimbo, Vuvuzela girano a Capo Reamol, Triade dell’armatore Michele Simonetti vede sempre più vicino il traguardo che taglia alla 10.34. Il risultato, meritatissimo per come ha navigato sempre in velocità sia al Gorla che al Bettoni, gli consegna la vittoria assoluta della 74ª Centomiglia, la quinta in carriera, in 6h24’40’’.

Protagonisti

Con lui in barca un equipaggio di prim’ordine a partire dall’olimpionica Jana Germani - quinta a Marsiglia nel 49Fx in coppia con la veronese Giorgia Bertuzzi - e poi Alessandro Boccagni, il bresciano Filippo Togni, il clarense Francesco Rubagotti e il salodiano Filippo Amonti a rappresentare con orgoglio anche il movimento velico del territorio.

Nel frattempo la regata ha ancora molto da dire. Mentre i ragazzi di Triade festeggiano, Qfx e Rafale hanno appena superato Brenzone. Tra i primi anche l’Asso99 modificato Idefix, che sta facendo una grande regata. Alle 11.25, quasi un’ora dopo il primo arrivo, taglia il traguardo in solitaria anche Qfx, il foil dello svizzero Thomas Jundt, mentre Baraimbo di Giò Pizzati è ancora al vertice tra i Dolphin, il Pora di Oscar Tonoli precede Stradivaria della famiglia Rossi con al timone l’iseano Gianni Giordo che non molla la presa e appena dietro è di nuovo bagarre. Poi passa Raffale ed è quarto assoluto.

Di pomeriggio

Alle 12 tutti i regatanti hanno passato Capo Reamol e per la maggior parte di loro si prefigura un arrivo sotto la pioggia. Quinto l’apprezzatissimo Scow austriaco, Black Arrow sesto davanti al trimarano Dragonfly Poison del desenzanese Andrea Ferrari. Ottavo e primo Asso99 è Assterisco di Pierluigi Omboni del Cv Gargnano davanti a Diavolasso, chiudono la top10 gli svizzeri di Vuvuzela. Alle 15.38 l’ultimo arrivo e un sospiro di sollievo visto l’alert del mattino. Tutti in salvo, prima del limite.

Il Trofeo GdB

La consegna del Trofeo Gdb a Claudio Tonoli, timoniere di Pora - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il Trofeo Giornale di Brescia, assegnato al primo skipper bresciano, è andato a Claudio Tonoli, timoniere di Pora, imbarcazione della classe Orc M, residente a Bogliaco di Gargnano e tesserato per il Limone Garda Sailing.

Il trofeo messo in palio dal nostro giornale offre lo spunto per ricordare Sandro Pellegrini, penna storica della vela per il GdB, scomparso il 26 ottobre 2022, quando una malattia l’ha portato via a 69 anni.

La Cento ha perso il suo cantore e più accanito sostenitore, ma l’eredità di Sandro rimane intatta. La Centomiglia è un’icona anche grazie ai suoi racconti, alimentati da una passione senza limiti, da una competenza sconfinata e soprattutto dal grande cuore di Sandro, che ancora pulsa in tanti eventi solidali, come la Children Wind Cup per i piccoli pazienti oncologici che andrà in scena il prossimo fine settimana. Sembra di vederlo ancora lì, Sandro, alla scrivania del Cvg, a scrivere di vela, vento e solidarietà.