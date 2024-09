Un bell’inizio per la 74esima Centomiglia

Trofeo Bettoni e 74esima Centomiglia al via puntuali: alle 8.30 lo start davanti a Bogliaco, sede del Circolo Vela Gargnano. Inizio con vento molto leggero attorno ai 5 nodi da nord, mentre si fanno largo i primi raggi di sole a illuminare il grosso della flotta. La prima metà della Cento, valida per il Trofeo Bettoni prevede boa a Gargnano, quindi discesa fino a Desenzano e ritorno. Nel pomeriggio si chiudono i giochi del meeting zonale e della Cento Junior con le premiazioni e si avranno i primi risultati di giornata. Andrea Mura e la cena «Cento con Gusto» mettono il sigillo alla prima giornata di regata.

Flotte e favoriti

Tra i monotipi la flotta più numerosa è quella dei Dolphin81 con 24 iscritti, seguono 13 Protagonist 7.50 e 9 Asso99, mentre sono 54 gli iscritti nel Orc M. Nel settore più vicino alla costa sono partiti i catamarani e i monotipi più performanti.

Triade Sail Academy timonato da Matteo Pilati il favorito alla vittoria finale cerca di farsi largo per approcciare da primo la boa di percorso di fronte a Gargnano. Passano però per primi gli svizzeri su Sui 3853 seguiti da Triade che issa il code0 e si porta già dopo poco in prima posizione. Resto della flotta ancora compatta e se non cambiano le condizioni si preannuncia una poppa verso Desenzano piuttosto lunga per le barche meno performanti. Il passaggio davanti a Bogliaco vede Triade che allunga con continuità.

Velisti in piazzetta dall'alba

Come da tradizione in piazzetta il brulicare di velisti è iniziato all’alba. In mattinata scenderanno in acqua gli Optimist per la Cento Junior per la loro giornata finale e a seguire le premiazioni.

Optimist in cuscita per la 100Junior - © www.giornaledibrescia.it

Ieri alzabandiera e la partecipata conferenza del navigatore oceanico Andrea Mura. Un bell’inizio per questa 74esima Centomiglia.