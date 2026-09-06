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Lulù vince la 76esima Centomiglia del Garda

Il monotipo Ufo22 condotto da Tea Faoro si prende il Trofeo Bettoni in tempi compensati, sul podio anche il 45er di Koenig e Pirillina
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

La 76esima edizione della Centomiglia velica del Garda - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
La 76esima edizione della Centomiglia velica del Garda - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Lulù si porta a casa la 76esima Centomiglia. Si era detto che la nuova formula dei tempi compensati avrebbe dato maggiori chance a tutti e infatti il giro del Garda partito e chiuso in due giorni a Bogliaco è diventato il riscatto dei monotipi con la vittoria dell’Ufo22 condotto da Tea Faoro del club veronese di Acquafresca.

La graduatoria

Si tratta anche di una vittoria del Garda, perché l’imbarcazione è stata progettata proprio sul Benaco dall'architetto milanese Umberto Felci. Dietro a Tea Faoro si piazza lo svizzero Peter Koenig con il suo 45er, terza è invece Pirillina di Stefano Fasoli della Lega navale italiana di Mandello.

Classifica riscritta

La formula ha ovviamente riscritto anche la classifica di giornata. Se la «Line of honour» in tempo reale era stata presa ancora dall’elvetico Thomas Jundt su Qfx, in tempo compensato il trofeo Gorla va proprio a Koenig, davanti al First 8 Blue Marlin di Massimo Apostoli (Yacht club Verona) e ad Airone Blu di Giorgio Castellani (Lni Garda), un Rigoletto primo nella graduatoria Orc classic.

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