Centomiglia, Qfx concede il bis e vince anche il Trofeo Gorla

È ancora Qfx a imporsi nella seconda tappa della Centomiglia. L'imbarcazione svizzera condotta da Thomas Jundt della società nautica di Ginevra vince in tempo reale anche il Trofeo Gorla dopo essersi imposto ieri nel Trofeo Gargnano in direzione sud.
Ciò però non assicura agli elvetici il successo assoluto nella 76esima edizione della Centomiglia del Garda, poiché bisogna aspettare il meccanismo dei tempi compensati che ieri non avevano sorriso a Qfx. La barca svizzera, dopo aver navigato sulla rotta Limone-Brenzone-Malcesine (località Navenr), ha tagliato il traguardo di Bogliaco alle 14.11, mentre le altre imbarcazioni stanno ancora completando la seconda frazione del giro del lago.