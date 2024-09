Da domani a Desenzano il campionato per velisti con disabilità

È lo splendido golfo di Desenzano a far da cornice al campionato proviniciale per velisti con disabilità, in programma da domani a sabato 7 settembre.

La regata è alla quindicesima edizione grazie all’iniziativa «Svelare senza Barriere», voluta dal Gruppo Nautico Dielleeffe e patrocinata dal Comune Città di Desenzano del Garda per affermare gli effetti positivi della vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.

I team

Durante la regata sui J24 si alterneranno ben otto team composti da due persone con disabilità, un loro accompagnatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione. I team rappresentano le associazioni coinvolte, ossia Fobap Anffas Onlus di Brescia, l’Anffas Onlus Desenzano-Rivoltella-Mantova e la Cooperativa C.D.D. sociale onlus di Leno.

Il programma

Inizio delle regate alle ore 10.30 di domani e conclusione entro le ore 13 di sabato con premiazioni programmate alle ore 14.30 presso la sede GN Dielleeffe.

«Svelare senza Barriere, basato interamente sul volontariato, non si limita ad una semplice e sporadica uscita in barca a vela ma è un vero e proprio programma articolato durante tutto l’anno che culmina con il campionato provinciale» spiega il presidente Dielleeffe Gianluigi Zeni.