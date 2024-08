Demurtas e Santi campioni del mondo di doppio acrobatico 29er

Sono i gardesani Alex Demurtas della Fraglia Vela Riva e Giovanni Santi della Canottieri Garda Salò i campioni del Mondo 2024 del doppio acrobatico 29er.

Il duo gardesano, con questo prestigioso titolo, impreziosisce il percorso che li ha visti sul podio mondiale sia nel 2022 sia nel 2023 e sempre al vertice del ranking nazionale di classe.

La gara

La regata si è disputata da giovedì 1 a venerdì 9 agosto ad Aarhus, in Danimarca, con ben 258 equipaggi (30 le nazioni rappresentate) schierati sulla linea di partenza e suddivisi per le finali in 4 flotte (Gold, Silver, Bronze, Emerald).

Dopo nove prove di qualifica e altrettante di finale in condizioni di vento sempre variabile, Alex Demurtas e Giovanni Santi hanno ottenuto ben sette piazzamenti in top ten e hanno concluso l’ultima serie di regate con un secondo e un primo da ko per gli avversari, i polacchi Ewa Lewandoska-Krzistof Krolic (recenti campioni del mondo agli Youth Worlds sul Garda), infliggendo ben 32 punti di distacco. Terzi i francesi Jocelyn Le Goff-Jules Vidor a 41 lunghezze.

Gli altri bresciani

La Canottieri Garda Salò festeggia anche il bronzo nella categoria «mixed» del giovane equipaggio formato da Giulia Bortolozzi e Pietro Rizzi.

L’acrobatico 29er è da sempre ritenuta un’imbarcazione ad alte performance propedeutica alle classi olimpiche veloci e volanti quali il 49er e il Nacra 17 foil.

Nelle acque dei Paesi Bassi, a Bruinisse, un altro equipaggio bresciano va a podio al Campionato del Mondo della classe giovanile RsFeva andato in scena dal 28 luglio all’1 agosto. Inusuali le condizioni meteo caratterizzate da caldo mediterraneo e vento tra i 6 e gli 8 nodi.

I giovanissimi Guido Usardi e Maria Fogazzi del Circolo Vela Toscolano Maderno, quindicesimi overall, si aggiudicano il bronzo nella categoria Mixed.

Precedentemente ai Junior European Championships di Thessaloniki, in Grecia, dal 21 al 28 luglio, nel doppio giovanile 420, era stato buono il piazzamento U17 di Tommaso Maria Picotti della Fraglia Vela Peschiera e di Alba Ianni della Fraglia Vela Desenzano, in top ten in quinta posizione, in una classe in cui il tasso tecnico-tattico è elevato.

I complimenti

Soddisfazione per i risultati è stata espressa dal consigliere federale desenzanese Domenico Foschini. «Complimenti a tutti i giovani atleti, agli allenatori, circoli di appartenenza e non da meno alle famiglie – le sue parole –. Il titolo mondiale nel 29er è bello pesante e ora Alex e Giovanni sono pronti per il passaggio di classe. Peccato non aver potuto applaudire atleti bresciani ai recenti Youth Worlds disputati in casa sul Garda. Ma siamo sulla buona strada. La stagione è ancora lunga. Ricordo che a settembre si correranno i Campionati giovanili in singolo a Genova e doppi a Pescara. Opportunità di crescita sportiva e umana, sarà anche occasione di festeggiare gli ori olimpici di Ruggero Tita-Caterina Banti nel Nacra 17 e di Marta Maggetti nel iQfoil».