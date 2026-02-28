L’ultima corsa di Mister Maratona: appuntamento alla Bam di Brescia

Mister Maratona dirà basta dopo l’ultimo ballo. «Faccio la Bam di Brescia per una questione di cuore, poi mi fermo con le 42 chilometri. Ma la corsa continuerà ad essere la mia droga», tranquillizza tutti Giancarlo Magli, 56 anni, una vita di corsa ma non per la corsa. Una vita correndo, quello sì. Con un solo obiettivo: fare del bene, che sia per il pianeta o per una onlus come «Raricomefranci»,a cui dedicherà quest’ultima fatica.

Filosofia

«Non sono mai stato uno che badava al tempo, semplicemente da trent’anni corro tutti i giorni perché mi fa stare bene e perché vivo il tutto in una mia maniera romantica», racconta ancora Magli – cittadino di nascita ma residente con moglie e figli a Botticino – che l’appellativo di Mister Maratona se lo merita tutto. Anche se per lui tutto è stato naturale.

«Tra competitive e non ho superato le 250 maratone». Anche ravvicinate, aggiungiamo noi. Qualche anno fa si inventò le 30 maratone in 30 giorni per l’ambiente. «Tutte al parco delle Cave in città – ricorda Magli –tra il lago Canneto e lo stadio Gabric, un circuito da 4,2 chilometri da ripetere 10 volte per ciascuno giorno. Poi ho fatto la 60 ore in 10 giorni per Raricomefranci. Di Brescia art marathon ne ho fatte tra 10 e 15, non ricordo nemmeno il numero. Mi sembra giusto correre l’ultima qui a casa l’8 marzo, dopo aver fatto questa domenica quella di Bologna».

Motivazione

Non credete che lo stop arrivi per pigrizia. «Semplicemente non sento più il ritorno di benessere, su questa distanza. Sopra i 30 chilometri la fatica pesa, andrò avanti con le 10 e le mezze maratone perché correre resta la mia droga. Sono anche un massoterapista, sarebbe stupido perdere la cartilagine del mio ginocchio dopo aver curato quella degli altri. Uno può trarre emozioni anche senza andare al limite. E non sono mai andato alla ricerca della gara social: mi piacciono molto le non competitive perché mi hanno aiutato a conoscere tante zone bellissime e mai viste, anche se erano vicino a casa».

Basta questo, ad un amatore? «A me sì, non sono mai stato uno fossilizzato sul cronometro. Mi pare di aver fatto 2h51’ nel ’98 ad una StraBrescia, ma al tempo ho sempre dato un’importanza relativa. Preferisco usare la corsa per altro».

Tipo fare azioni solidali. Come sarà a quest’ultima maratona per le vie di Brescia, correndo per Raricomefranci, onlus che raccoglie fondi da destinare alla ricerca per le malattie rare in ambito pediadtrico.

Legame

«Il tutto è nato per caso grazie all’amico Ivan Beni, che mi ha raccontato di questa associazione. Gli ho detto che dovevamo adoperarci, credo che sia tutto molto emotivo. Per Raricomefranci abbiamo già fatto 60 ore per la vita raccogliendo una bella somma, faremo così anche questa volta. Per il mio modo di vivere la vita e la corsa, ho pensato che sarebbe bello concludere così questa avventura».

Tramite

Il tutto con l’appoggio di Corri x Brescia. «Ci è stata detta di questa opportunità, io e Mario Visentini ci siamo attivati per raccogliere sponsor – spiega Fabio Bonometti, presidente proprio di Corri x Brescia –. Abbiamo preparato una maglietta che presenteremo il giorno prima della Bam: Magli ci presta gambe e cuore per fare del bene a Raricomefranci, è il nostro motore». Che un’ultima volta, nella sua Brescia, correrà quella fatidica distanza. Per qualcuno è un’ossessione. Per Giancarlo Magli, invece, è solamente vita.