Brescia Art Marathon sempre più femminile: edizione rosa per l’8 marzo

Una Bam sempre più al femminile.La Bossoni Brescia art marathon si colora di rosa in onore di domenica 8 m

arzo, festa della donna e giorno in cui si terrà la 24esima edizione della manifestazione che coniuga corsa e arte, senza dimenticare gli aspetti sociali che da sempre connotano la gara organizzata dal Rosa running team.

A livello sportivo è confermata la formula con la tripla distanza: maratona (42,195 chilometri), mezza maratona (21,097 chilometri) e la dieci chilometri, con la maratonina che quest’anno varrà anche come campionato nazionale italiano assoluto paralimpico. L’appuntamento per le distanze competitive è alle 8.30 da largo Formentone per domenica 8 marzo, già dal giorno precedente il villaggio della gara sarà allestito in piazza Vittoria.

Ma c’è anche l’aspetto non competitivo con la Sportland Easyrun 10 chilometri, la Rondinelle Family walking sempre di domenica, e la Tomorrow runners della vigilia dedicata ai ragazzini delle scuole primarie. «Da quasi un quarto di secolo la Bam racconta Brescia e la sua monumentalità attraverso la corsa – dice durante la presentazione a Palazzo Loggia la sindaca Laura Castelletti – ma tra gli ingredienti c’è anche l’inclusione e questo è molto importante per la città».

Serie di incontri dedicati alle donne

L’aspetto sociale è anche sottolineato dai circa 400 volontari che rendono possibile l’evento, ma il filo conduttore dell’edizione 2026 è la sensibilizzazione sul tema delle donne, anche in ragione dell’assist dato dal calendario, che vede coincidere la seconda domenica di marzo – collocamento abituale della Bam – con la festa della donna. Proprio in tale ragione per quest’anno si è deciso di lanciare anche «La settimana rosa», una serie di appuntamenti al via martedì 3 marzo che scandiranno l’avvicinamento alla manifestazione: si parte con il cortometraggio “Il profumo dell’odio” al teatro San Carlino; si prosegue con lo spettacolo teatrale «Almenopausa» a San Barnaba il 4; si conclude venerdì 6 marzo all’Auditorium Capretti con il convegno «Oltre il traguardo: donne, sport e diritti».

Per tutti questi appuntamenti c’è anche la fattiva collaborazione dell’Editoriale Bresciana che, come sempre accade, sarà anche media partner della manifestazione sportiva con tutti i suoi mezzi: Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette.