Tamburello: serie B femminile, vittorie nette per Nigoline e Capriano A

Nella serie B femminile di tamburello prestazione autoritaria nei quarti di finale per il Nigoline, che supera l'Aldeno con un netto 2-0 (1-6,0-6). Una gara dominata dall'inizio alla fine, nella quale il buon gioco espresso dalla formazione franciacortina ha lasciato ben poco spazio alle avversarie.
Nei play off sorride anche il Capriano A che batte il Nave San Rocco per 2-1 (3-6,6-4,8-6) davanti al pubblico di casa al termine di un confronto equilibrato e ricco di emozioni.
Serie C
Successo convincente per il Capriano A che supera il Malavicina per 2-0 (4-6,3-6). I bresciani hanno saputo reagire a un avvio difficile nel primo set, ribaltando poi l'inerzia grazie a una gestione impeccabile dei momenti decisivi sui quaranta pari. Nel secondo set il Capriano è partito in maniera travolgente, ritrovando concentrazione e qualità.
Esulta anche il Capriano B che piega il Cereta per 2-1 (5-6,6-1,8-6) al termine di una maratona durata quasi tre ore sotto il sole.
Serie D
Sconfitta invece per il Nigoline contro il Sacca, vittorioso per 2-0 (6-3,6-1). La formazione bresciana, che subisce le assenze causa infortunio, ha comunque tenuto testa agli avversari nella prima parte dell'incontro, restando in equilibrio fino al 3-3. Nel girone bergamasco la Gussaghese perde 2-1 (6-5,2-6,8-5) contro la Bonatese.
Le classifiche
Serie C: Ceresara 28, Cereta 24, Medole 23, Dossena 22, Capriano B 18, Malavicina 16, Capriano A 11, Madone 2.
Serie D Bergamo: Serina 39, San Paolo d'Argon 34, Torre de Roveri e Pontirolo 30, Malpaga 27, Bonatese 14, Gussaghese e Grassobbio 12, Roncola 5, Bonate Sotto 4.
Serie D Mantova: Guidizzolo 28, Sacca 27, Cavrianese 26, Castellaro 20, Sordelliana 18, Pozzolese 16, Nigoline 8, Castiglione 6, Borgosatollo 4.