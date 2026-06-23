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Tamburello: serie B femminile, vittorie nette per Nigoline e Capriano A

In serie C successo convincente ottenuto dal Capriano A, mentre in serie D la fortuna volta le spalle alle formazioni bresciane
Emma Crescenti
Il Capriano A può sorridere per la vittoria ottenuta - © www.giornaledibrescia.it
Il Capriano A può sorridere per la vittoria ottenuta - © www.giornaledibrescia.it

Nella serie B femminile di tamburello prestazione autoritaria nei quarti di finale per il Nigoline, che supera l'Aldeno con un netto 2-0 (1-6,0-6). Una gara dominata dall'inizio alla fine, nella quale il buon gioco espresso dalla formazione franciacortina ha lasciato ben poco spazio alle avversarie.

Sorrisi che regala un successo
Sorrisi che regala un successo

Nei play off sorride anche il Capriano A che batte il Nave San Rocco per 2-1 (3-6,6-4,8-6) davanti al pubblico di casa al termine di un confronto equilibrato e ricco di emozioni.

Serie C

Il Capriano A che partecipa al campionato di serie C - © www.giornaledibrescia.it
Il Capriano A che partecipa al campionato di serie C - © www.giornaledibrescia.it

Successo convincente per il Capriano A che supera il Malavicina per 2-0 (4-6,3-6). I bresciani hanno saputo reagire a un avvio difficile nel primo set, ribaltando poi l'inerzia grazie a una gestione impeccabile dei momenti decisivi sui quaranta pari. Nel secondo set il Capriano è partito in maniera travolgente, ritrovando concentrazione e qualità.

Esulta anche il Capriano B che piega il Cereta per 2-1 (5-6,6-1,8-6) al termine di una maratona durata quasi tre ore sotto il sole.

Serie D

Sconfitta invece per il Nigoline contro il Sacca, vittorioso per 2-0 (6-3,6-1). La formazione bresciana, che subisce le assenze causa infortunio, ha comunque tenuto testa agli avversari nella prima parte dell'incontro, restando in equilibrio fino al 3-3. Nel girone bergamasco la Gussaghese perde 2-1 (6-5,2-6,8-5) contro la Bonatese.

Le classifiche

Serie C: Ceresara 28, Cereta 24, Medole 23, Dossena 22, Capriano B 18, Malavicina 16, Capriano A 11, Madone 2.

Serie D Bergamo: Serina 39, San Paolo d'Argon 34, Torre de Roveri e Pontirolo 30, Malpaga 27, Bonatese 14, Gussaghese e Grassobbio 12, Roncola 5, Bonate Sotto 4.

Serie D Mantova: Guidizzolo 28, Sacca 27, Cavrianese 26, Castellaro 20, Sordelliana 18, Pozzolese 16, Nigoline 8, Castiglione 6, Borgosatollo 4.

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