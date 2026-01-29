Le Stelle dello Sport bresciano al San Filippo: premiati 42 atleti

Vestono i colori di diverse società, incarnano impegno, costanza, passione, e con i loro traguardi tengono alto a varie latitudini e al contempo inorgogliscono un intero territorio: sono le «Stelle dello Sport», i 42 atleti normodotati e paralimpici e le 21 squadre riconosciute, ieri, al San Filippo, per quanto fatto nel 2025.

«Essere la sindaca di una città nella quale batte forte il cuore sportivo è molto bello e dà soddisfazione – apre la serata la prima cittadina Laura Castelletti –. Lo abbiamo sentito anche con il passaggio della fiamma olimpica: a Brescia c’è questo spirito forte, con i suoi valori, che ci aiuta a crescere come città». «Grazie a voi – fa eco l’assessore Alessandro Cantoni –, che ci insegnate che con passione, impegno e forza di volontà si possono raggiungere obiettivi alti. Avete onorato la città, mostrando che lo sport crea un comunità forte e inclusiva».

Il premio alla carriera

Simone Tiberti riceve il premio alla carriera - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Atlete e atleti hanno portato con sé i tantissimi sport praticati, dai singoli a quelli di squadra. E con loro è stato riconosciuto un rappresentante illustre della pallavolo: Simone Tiberti, fino alla scorsa stagione palleggiatore della Consoli Sferc Atlantide Brescia pallavolo e oggi vice allenatore nello stesso club. L’ex regista ha ricevuto il premio alla carriera, trentennale, con 24 stagioni tra A e A2.

«Sono molto contento per questo premio – le parole di Tiberti –, anche se provo un po’ di malinconia per una lunga carriera che si è chiusa, e sono felice sia stato dopo dieci anni nella mia città. Avevo metabolizzato la fine con la pallavolo giocata, oggi un po’ di nostalgia mi viene, ma è bella. Complimenti ai premiati, a cui dico di dare sempre il massimo, di sognare sì, ma con i piedi per terra, di stare radicati, impegnandosi nello studio».

La Germani

Da sinistra Cantoni, Moss, Mobio, Cotelli e Castelletti - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Testimonial della serata la Pallacanestro Brescia con l’allenatore Matteo Cotelli, il player development coach David Moss e il cestista Joseph Mobio, pure riconosciuti per quanto stanno facendo con la squadra. «Da bresciano, sto vivendo un sogno – ammette Cotelli –, ogni giorno, ogni partita è una grande emozione. Il grande supporto da parte di tutti è spinta a fare sempre meglio». «Come squadra – si accoda Mobio – lavoriamo in un ambiente sereno, ciascuno consapevole dei propri ruoli».

Concetto confermato pure da Moss: «Bresciano grazie a mio figlio, sono molto fortunato di lavorare con questi uomini. Usano la mia esperienza come mappa su cui trovare la propria strada». All’iniziativa – puntellata dalle esibizioni di Cristina Bresciani, calciatrice capace, tra le altre cose, di eseguire 27.440 palleggi consecutivi sul posto in cinque ore, e del campione di freestyle football Gunther Celli – presenti anche, come componenti della commissione, i delegati provinciali Tiziana Gaglione del Coni, Marika Botticini della Fin e Angelo Martinoli del comitato paralimpico.